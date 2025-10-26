خطف نادي المصري البورسعيدي بطاقة التأهل لدور المجموعات، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تغلبه على ضيفه الاتحاد الليبي بهدفين مقابل هدف، في إطار لقاءات إياب دور الـ32، على أرضية استاد السويس الجديد.

وخطف المصري التقدم بأقدام نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 18، بعد هجمة مرتدة قادها بمفرده، ليتصدى له الحارس، لكنه تابع الكرة وراوغ مدافع الضيوف، ليسدد كرة صاروخية في الشباك.

"بمهارة فردية رائعة".. عبد الرحيم دغموم يسجل الهدف الأول لفريق المصري في مرمى الاتحاد الليبي

المصري 1 - 0 الاتحاد الليبي) pic.twitter.com/j7HiasAG9I — ON Sport (@ONTimeSports) October 26, 2025

وضاعف محمود حمادة التقدم للنادي المصري في الدقيقة 75، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بعدما تابع تسديدة صلاح محسن التي تصدى لها حارس الضيوف.

محمود حماده يسجل ثاني أهداف فريق المصري في مرمى الاتحاد الليبي

(المصري 2 - 0 الاتحاد الليبي) pic.twitter.com/xqzqPQ8RMk — ON Sport (@ONTimeSports) October 26, 2025

وأكمل المصري اللقاء بعشر لاعبين، منذ الدقيقة 79، عقب طرد مهاجمه صلاح محسن، بعد مشادة مع لاعب الاتحاد الليبي.

وسجل الاتحاد الليبي هدفه الوحيد متأخرًا، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 97، سجلها نوفل الزرهوني بتسديدة متقنة.

وتفوق المصري في مجموع المباراتين بنتيجة 2-1، مستفيدًا من تعادله خارج ملعبه بدون أهداف، ليصعد لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وترافق كتيبة المدرب نبيل الكوكي نادي الزمالك في المرحلة ذاتها، كممثلين للكرة المصرية في البطولة.