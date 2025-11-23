انتظم المحترف الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، في مران اليوم الإثنين، والذي أُقيم على ملعب "الكلية الحربية".

ويستعد فريق الزمالك لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي، والمقرر لها مساء الأحد المقبل في إطار الجولة الأولى من منافسات الكونفدرالية الأفريقية نسخة موسم 2025-2026.

وكان كايد قد تعرض للإصابة في عضلة السمانة، ليغيب خلال الفترة الماضية وتحديدًا في منافسات السوبر المصري، والتي شهدت تتويج الأهلي باللقب بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0.

وأفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اللاعب أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد اطمئنان الجهاز الطبي على اللاعب.

صاحب الـ23 عامًا خاض في موسمه الأول مع الزمالك تسع مباريات في مسابقة الدوري بواقع (459) دقيقة، ليصنع هدفًا دون أن يسجل.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك يتواجد في المجموعة الرابعة بمنافسات الكونفدرالية مع كلٍّ من: المصري البورسعيدي – كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) – زيسكو يونايتد (زامبيا).