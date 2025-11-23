المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخبار

الزمالك يعلن موعد وصول بعثة زيسكو إلى القاهرة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

02:38 م 19/11/2025
زيسكو

زيسكو

أعلن نادي الزمالك عن موعد وصول بعثة نادي زيسكو يونايتد الزامبي إلى القاهرة قبل مواجهة الفريقين في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يستضيف على زيسكو يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو الزامبي إلى القاهرة صباح غدٍ الخميس.

ومن المقرر أن يتواجد مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة بطل زامبيا في مطار القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو.

الزمالك الكونفدرالية زيسكو

