الزمالك يعلن موعد وصول بعثة زيسكو إلى القاهرة

أعلن نادي الزمالك عن موعد وصول بعثة نادي زيسكو يونايتد الزامبي إلى القاهرة قبل مواجهة الفريقين في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يستضيف على زيسكو يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو الزامبي إلى القاهرة صباح غدٍ الخميس.

ومن المقرر أن يتواجد مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة بطل زامبيا في مطار القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو.