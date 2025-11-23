المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخبار

لاعب زيسكو: استعددنا جيداً لمباراة الزمالك.. وستكون مواجهة صعبة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:56 ص 20/11/2025
الزمالك

الزمالك

أكد بيتر موسوكوما لاعب زيسكو يونايتد الزامبي، على صعوبة مباراة الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زيسكو يونايتد، يوم الأحد المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

تصريحات لاعب زيسكو يونايتد

وقال موسوكوما في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لناديه على "فيسبوك": "مباراة الزمالك ستكون صعبة للغاية، ونعلم صعوبة الخصم خاصة أننا سنلعب خارج أرضنا".

وأضاف: "لقد استعددنا للمباراة بشكل جيد للغاية، وسنتبع تعليمات المدرب وجميع الخطط التكتيكية التي تدربنا عليها".

وتابع: "نحن نؤمن بأننا نستطيع تقديم شيء رائع في المباراة".

واختتم لاعب زيسكو تصريحاته: "نحن نعلم أننا في مجموعة صعبة ونريد دعم الجماهير، ولكننا سنراهن على فرصنا للتأهل".

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الرابعة بجانب أندية المصري، زيسكو يونايتد وكايزر تشيفز.

مباراة زيسكو القادمة
الزمالك الكونفدرالية زيسكو يونايتد

