هدد المغربي صلاح مصدق، مدافع نادي الزمالك، بفسخ عقده مع الفريق الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن وكيل المدافع المغربي صلاح مصدق أرسل إنذارًا لنادي الزمالك بفسخ تعاقد اللاعب بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك يسعى مع إدارة الكرة لحل الأزمة مع صلاح مصدق بشكل ودي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد مر بأزمة مشابهة لأزمة مصدق الحالية عندما هدد المغربي محمود بنتايك بفسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة أيضًا، قبل أن يتم توفير مستحقاته ويتم حل الأزمة.

الزمالك كان قد تعاقد مع صلاح مصدق في فبراير الماضي قادما من نادي نهضة الزمامرة المغربي.

ولعب صاحب الـ 27 عاما مع نادي الزمالك حتى الآن في 16 مباراة بواقع 1083 دقيقة، حصل خلالهم على 4 بطاقات صفراء فقط، كما توج ببطولة كأس مصر 2024-25.