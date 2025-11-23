المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"أرسل إنذارًا رسميًا".. مصدر ليلا كورة: صلاح مصدق يهدد بفسخ عقده مع الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:13 م 23/11/2025
صلاح مصدق

صلاح مصدق - لاعب الزمالك

هدد المغربي صلاح مصدق، مدافع نادي الزمالك، بفسخ عقده مع الفريق الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن وكيل المدافع المغربي صلاح مصدق أرسل إنذارًا لنادي الزمالك بفسخ تعاقد اللاعب بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك يسعى مع إدارة الكرة لحل الأزمة مع صلاح مصدق بشكل ودي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد مر بأزمة مشابهة لأزمة مصدق الحالية عندما هدد المغربي محمود بنتايك بفسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة أيضًا، قبل أن يتم توفير مستحقاته ويتم حل الأزمة.

الزمالك كان قد تعاقد مع صلاح مصدق في فبراير الماضي قادما من نادي نهضة الزمامرة المغربي.

ولعب صاحب الـ 27 عاما مع نادي الزمالك حتى الآن في 16 مباراة بواقع 1083 دقيقة، حصل خلالهم على 4 بطاقات صفراء فقط، كما توج ببطولة كأس مصر 2024-25.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك مجلس إدارة الزمالك الكونفدرالية صلاح مصدق

