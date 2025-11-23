صورة من مباراة الأهلي والمصري في الدوري

أنهى النادي المصري البورسعيدي الشوط الأول مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يقام ضمن مباريات الكونفدرالية.

ويلعب المصري مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتطلع المصري لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل منحه الدافع قبل خوض مباريات الجولة الثانية أمام زيسكو الزامبي.

وسبق وأنهى نادي المصري الشوط الأول بالتعادل في 6 مرات في الموسم الحالي، لتكون مباراة كايزر تشيفز هي السابعة في الموسم.

وجاءت نتائج المصري في الموسم الحالي بعد التعادل في الشوط الأول كالتالي:

1- الفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-0 بعد التعادل في الشوط الأول دون أهداف.

2- التعادل مع فاركو 0-0 في الدوري.

3- التعادل مع سموحة 0-0 في الدوري.

4- التعادل مع الأهلي 0-0 في الدوري.

5- الفوز على البنك الأهلي 1-0 في الدوري بعد نهاية الشوط الأول 0-0.

6- التعادل مع الاتحاد الليبي 0-0 في الدور التمهيدي للكونفدرالية.

ويتواجد المصري في مجموعة واحدة مع نادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية رفقة زيسكو وكايزر تشيفز.