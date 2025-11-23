حرصت جماهير نادي الزمالك، على تكريم محمد صبري نجم القلعة البيضاء الراحل، خلال أحداث مباراة الفريق الأبيض ضد زيسكو يونايتد الزامبي، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفعت جماهير الزمالك أضواء الهواتف المحمولة، في الدقيقة 12، في إشارة لرقم النجم الراحل.

كما قام مشجعو الفريق الأبيض المتواجدون في مدرجات استاد القاهرة، بقراءة سورة الفاتحة على روح الفقيد، في الدقيقة 12، وهو رقم قميصه خلال فترة تمثيله لنادي الزمالك كلاعب.

وهتفت جماهير الفريق الأبيض لنجمها الراحل: "في الجنة يا صبري".