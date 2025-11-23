المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جماهير الزمالك تكرم محمد صبري في الدقيقة 12 أمام زيسكو (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:38 م 23/11/2025
صورة محمد صبري في مدرجات الزمالك

صورة محمد صبري تزين مدرجات الزمالك أمام زيسكو

حرصت جماهير نادي الزمالك، على تكريم محمد صبري نجم القلعة البيضاء الراحل، خلال أحداث مباراة الفريق الأبيض ضد زيسكو يونايتد الزامبي، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفعت جماهير الزمالك أضواء الهواتف المحمولة، في الدقيقة 12، في إشارة لرقم النجم الراحل.

كما قام مشجعو الفريق الأبيض المتواجدون في مدرجات استاد القاهرة، بقراءة سورة الفاتحة على روح الفقيد، في الدقيقة 12، وهو رقم قميصه خلال فترة تمثيله لنادي الزمالك كلاعب.

وهتفت جماهير الفريق الأبيض لنجمها الراحل: "في الجنة يا صبري".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك جماهير الزمالك محمد صبري

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg