عاد بعد 224 يومًا.. جهاد يشارك مع الزمالك بعد غياب طويل

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:42 م 23/11/2025
محمود جهاد لاعب الزمالك

محمود جهاد لاعب الزمالك

عاد لاعب خط الوسط محمود جهاد، للمشاركة بقميص نادي الزمالك، بعد غياب امتد لفترة طويلة، من بوابة مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك جهاد كبديل في الشوط الثاني، عقب إصابة زميله لاعب الارتكاز نبيل عماد دونجا.

وعاد جهاد للمشاركة لأول مرة بقميص الزمالك، منذ 224 يومًا من ظهوره الأخير مع الفريق الأبيض، في الموسم الماضي.

وجاءت مشاركة محمود جهاد الأخيرة بقميص الزمالك، قبل لقاء اليوم، ضد حرس الحدود يوم 13 أبريل الماضي، في إطار المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث شارك كبديل في الوقت بدل الضائع.

وكان الزمالك قد تعاقد مع جهاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادمًا من صفوف فريق فاركو.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس الكونفدرالية محمود جهاد

