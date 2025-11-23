استهل نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بانتصار ثمين على حساب ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف انتصار الزمالك الوحيد بأقدام مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، من صناعة زميله ناصر ماهر، في الدقيقة 42، بتسديدة متقنة عجز حارس الضيوف عن التصدي لها.

وشهدت المواجهة تألق حارس الضيوف الذي تصدى لعدة فرص من جانب أحمد شريف وناصر ماهر في الشوط الأول.

وتعرض الزمالك لضربة قوية في الشوط الثاني، بإصابة لاعب خط الوسط نبيل عماد دونجا، الذي غادر أرضية الملعب في عربة الإسعاف باكيًا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل وصافة ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية، بفارق الأهداف خلف المصري المتصدر.

وفي المقابل تجمد رصيد زيسكو عند 0 من النقاط، في المركز الأخير بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.