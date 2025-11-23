المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بهدف الجزيري.. الزمالك يهزم زيسكو في افتتاح مشواره بمجموعات الكونفدرالية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:56 م 23/11/2025
احتفال لاعبو الزمالك بهدف الجزيري

احتفال لاعبو الزمالك بهدف الجزيري ضد زيسكو

استهل نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بانتصار ثمين على حساب ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف انتصار الزمالك الوحيد بأقدام مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، من صناعة زميله ناصر ماهر، في الدقيقة 42، بتسديدة متقنة عجز حارس الضيوف عن التصدي لها.

وشهدت المواجهة تألق حارس الضيوف الذي تصدى لعدة فرص من جانب أحمد شريف وناصر ماهر في الشوط الأول.

وتعرض الزمالك لضربة قوية في الشوط الثاني، بإصابة لاعب خط الوسط نبيل عماد دونجا، الذي غادر أرضية الملعب في عربة الإسعاف باكيًا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل وصافة ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية، بفارق الأهداف خلف المصري المتصدر.

وفي المقابل تجمد رصيد زيسكو عند 0 من النقاط، في المركز الأخير بالتساوي مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية زيسكو يونايتد

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg