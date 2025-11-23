اكتفى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، بإشراك محمود جهاد العائد من الإصابة، لمدة 20 دقيقة فقط، أمام فريق زيسكو الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد زيسكو، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من مجموعات كأس الكونفدرالية، حُسمت بهدف التونسي سيف الجزيري.

تغيير محمود جهاد

مشاركة محمود جهاد كانت قصيرة للغاية، خاصة وأنه دخل بديلًا ثم تم استبداله من جانب المدير الفني لفريق الزمالك.

حيث إن محمود جهاد دخل بدلًا من نبيل عماد دونجا المصاب، في الدقيقة 68، ثم تم استبداله بمشاركة آدم كايد على حسابه، بالدقيقة 88.

وشارك محمود جهاد لمدة 20 دقيقة بالضبط خلال مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، حيث إن أرقامه جاءت كما يلي:

لمس الكرة 17 مرة.

تمريرات دقيقة 16 من 17 (94%).

تمريرات في نصف ملعب المنافس 9 من 10.

تمريرات في نصف ملعب فريقه 10 صحيحة.

استرد الكرة مرة.

ارتكب مخالفة.

ويستعد الزمالك ليحل ضيف على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولةكأس الكونفدرالية الأفريقية.