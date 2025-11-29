المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رحلة إلى أدغال أفريقيا.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على زيسكو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:15 م 23/11/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

بدأ نادي الزمالك رحلته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالفوز المثير بنتيجة 1-0 ضد فريق زيسكو الزامبي.

وانتصر الزمالك على زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف انتصار الزمالك الوحيد بأقدام مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، من صناعة زميله ناصر ماهر، في الدقيقة 42، بتسديدة متقنة عجز حارس الضيوف عن التصدي لها، واستمرت نفس النتيجة في الشوط الثاني الذي فشل خلاله الفريقان في تسجيل الأهداف.

وتضم مجموعة الزمالك كلا من: "المصري البورسعيدي، زيسكو الزامبي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وبعدما حقق نادي الزمالك الفوز على زيسكو، يستعد لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم الأحد المقبل الموافق 30 نوفمبر الجاري.

وستكون هذه المباراة الأخيرة للزمالك قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث ستكون أول مباراة رسمية له بعد مباراة كايزر تشيفز يوم 20 يناير 2026 عندما يلتقي مع إنبي في الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كايزر تشيفز الكونفدرالية زيسكو

