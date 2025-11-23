أعرب سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، عن سعادته البالغة، بقيادة فريقه لتحقيق الفوز على زيسكو الزامبي، اليوم الاحد، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بانتصار ثمين على حساب زيسكو يونايتد الزامبي، بنتيجة (1-0)، في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف انتصار الزمالك الوحيد بأقدام مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، من صناعة زميله ناصر ماهر، في الدقيقة 42، بتسديدة متقنة عجز حارس الضيوف عن التصدي لها.

تصريحات سيف الدين الجزيري

قال الجزيري خلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب انتهاء المباراة: "الحمد لله على التوفيق الذي حالفنا في مباراة اليوم أمام زيسكو".

وأضاف: "نحتاج إلى مزيد من الضغط الهجومي وبناء الهجمة بشكل منظم، وتهديد مرمى الخصم باستمرار".

وواصل الدولي التونسي: "واجهنا خصمًا صعبًا ومنظم دفاعيًا، وهو ما صعب الأمر علينا بشكل ملحوظ".

وتابع الجزيري: "الأداء الفني لم يكن بالشكل المنتظر، لكن الأهم تحقيق الفوز في مثل هذه المباريات".

وأشار: "كأس الكونفدرالية بطولة لها طابع خاص، ونجحنا في تحقيق الأهم وهو حصد النقاط".

واختتم نجم نادي الزمالك: "نركز على مباراة تلو الأخرى، محليًا وقاريًا، لضمان عدم التعثر قدر الإمكان".

ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل وصافة ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية، بفارق الأهداف خلف المصري المتصدر، بينما تجمد رصيد زيسكو عند 0 من النقاط، في المركز الأخير.