المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الجزيري يكشف سر تراجع أداء الزمالك أمام زيسكو.. ويؤكد: حققنا هدفنا الأهم

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:24 م 23/11/2025
سيف الجزيري

سيف الدين الجزيري

أعرب سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، عن سعادته البالغة، بقيادة فريقه لتحقيق الفوز على زيسكو الزامبي، اليوم الاحد، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بانتصار ثمين على حساب زيسكو يونايتد الزامبي، بنتيجة (1-0)، في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف انتصار الزمالك الوحيد بأقدام مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، من صناعة زميله ناصر ماهر، في الدقيقة 42، بتسديدة متقنة عجز حارس الضيوف عن التصدي لها.

تصريحات سيف الدين الجزيري

قال الجزيري خلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب انتهاء المباراة: "الحمد لله على التوفيق الذي حالفنا في مباراة اليوم أمام زيسكو".

وأضاف: "نحتاج إلى مزيد من الضغط الهجومي وبناء الهجمة بشكل منظم، وتهديد مرمى الخصم باستمرار".

وواصل الدولي التونسي: "واجهنا خصمًا صعبًا ومنظم دفاعيًا، وهو ما صعب الأمر علينا بشكل ملحوظ".

وتابع الجزيري: "الأداء الفني لم يكن بالشكل المنتظر، لكن الأهم تحقيق الفوز في مثل هذه المباريات".

وأشار: "كأس الكونفدرالية بطولة لها طابع خاص، ونجحنا في تحقيق الأهم وهو حصد النقاط".

واختتم نجم نادي الزمالك: "نركز على مباراة تلو الأخرى، محليًا وقاريًا، لضمان عدم التعثر قدر الإمكان".

ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل وصافة ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية، بفارق الأهداف خلف المصري المتصدر، بينما تجمد رصيد زيسكو عند 0 من النقاط، في المركز الأخير.

مباراة زيسكو القادمة
الزمالك سيف الدين الجزيري كأس الكونفدرالية الأفريقية زيسكو الزامبي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg