تحدث ماثيوز ندلوفو، المدير الفني لنادي زيسكو الزامبي، عن تعثر فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتفوق فريق الزمالك على نظيره زيسكو الزامبي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى، من مواجهات المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، رفقة المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.

تصريحات مدرب زيسكو

استهل ماثيوز ندلوفو، مدرب زيسكو يونايتد، تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي قائلًا: "الزمالك فريق كبير في القارة الأفريقية واستطعنا تقديم مبارة متميزة أمامه في مباراة اليوم".



وأضاف: "⁠المباراة كانت تكتيكية من الدرجة الأولى، كنا نستطيع تسجيل هدف في مرمى الزمالك ولكن التوفيق لم يحالفنا، ونسعى الفترة القادمة لمعالجة إحصاء عدم إنهاء الهجمات وترجمتها إلى أهداف".



وأكمل مدرب زيسكو: "⁠الزمالك كان يمتاز بالبطء في الشوط الثاني، ونجحنا في استغلال ذلك من خلال السيطرة على مجريات الشوط ولكن في النهاية فاز الزمالك".



وزاد: "⁠هذه المباراة الأولى في دور المجموعات ومازال أمامنا فرص من أجل الفوز والصعود للدور التالي، ونسعى للفوز في المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي".

وأتم حديثه: "كانت خططنا في الشوط الثاني اللعب بطريقة خاصة بالاعتماد على السرعات، خاصة أن سن لاعبي الزمالك كبير ولن يستطعون استكمال المباراة بنفس الأداء".