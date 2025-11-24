المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عبد الرؤوف: لا يوجد وقت لعلاج الأخطاء.. واستبعاد محمد السيد متعلق بملف التجديد

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

12:03 ص 24/11/2025
أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد الرؤوف

تحدث المدرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، عن مباراة الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي، والتي جرت ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحسم فريق الزمالك تفوقه أمام نظيره زيسكو الزامبي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الرابعة، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، رفقة المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.

تصريحات مدرب الزمالك

عبر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، عن امتننانه لجماهير الأبيض على تكريم الراحل محمد صبري، مؤكدًا على أن فريقه كان بإمكانه حسم مباراة زيسكو خلال الشوط الأول.

وقال عبد الرؤوف: الأداء في الشوط الثاني لم يكن على أفضل مستوى والتحولات لم تتم بالشكل المطلوب، كما أن اللاعبين الدوليين عادوا للتدريبات قبل المباراة بفترة قصيرة".

وأضاف مدرب الزمالك: "محمود جهاد عاد للفريق بعد غياب لمدة 7 أشهر وتم استبداله لحمايته، خاصة وأنه حصل على بطاقة صفراء، وبعد نزوله كان اللعب مفتوح بشكل أكبر وكان يحتاج لمعدلات جري أكثر واللاعب عائد من إصابة، ولذلك تم استبداله للحفاظ عليه، حتى لا نخسره".

وأكمل: "لاعبو المنتخب انضموا لتدريبات الفريق قبل شيكو بانزا بيوم، واللاعب تأخر في العودة بسبب وفاة شقيقه، والجهاز الفني تأكد من ذلك من المدير الفني لمنتخب أنجولا، وفي لقاء اليوم كنا في حاجة للثلاث نقاط في بداية مشوار دور المجموعات".

وزاد عبد الرؤوف: "علاقتي بجميع اللاعبين جيدة، وأتحدث معهم باستمرار، وسيف جعفر لاعب كبير ومهم وكان خارج قائمة مباراة اليوم لوجهة نظر فنية، ولا أستطيع أن أرضي الجميع في اختياراتي".

واستكمل مدرب الزمالك: "سنقيم حالة المصابين قبل مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبل، وسنعمل على الحلول في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق، وفي وسط الظروف التي نعمل فيها علينا أن نضع شخصية الزمالك في حساباتنا".

وواصل: "محمد السيد غاب عن المباراة بسبب وجهة نظر الإدارة بسبب عدم حسم ملف التجديد، وعلى المستوى الفني أقدر اللاعب جيدًا".

وأردف: "أنا مقتنع جدًا بشيكو بانزا على المستوى الفني، ولا يوجد وقت أمامي لعلاج الأخطاء والعمل بشكل فردي مع اللاعبين، ولا توجد أنانية من اللاعبين في الملعب".

وأتم مدرب الزمالك: "لا يوجد بديل في الفريق خلال لقاء زيسكو لأحمد فتوح، وقمنا بعلاج الثغرة التي تعرض لها الفريق من الجبهة اليسرى في الشوط الثاني".

مباراة زيسكو القادمة
الزمالك الكونفدرالية زيسكو أحمد عبد الرؤوف

