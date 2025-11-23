شهدت مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، تفوقًا رقميًا للفريق الأبيض، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت المواجهة بانتصار الزمالك بهدف نظيف، سجله المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

وسدد الزمالك 14 كرة مقابل 8 تسديدات لزيسكو، وتصدى الحارس محمد عواد لـ 5 كرات، ونجح حارس الضيوف في تحقيق الرقم ذاته، وفقًا لشبكة سوفا سكور.

وقام لاعبو الزمالك بـ656 تمريرة مقابل 244 تمريرة للفريق الزامبي، وتحصل الفريق الأبيض على 8 ركلات ركنية، مقابل ركنيتين فقط للضيوف.

وعلى الصعيد الفردي، لمع اسم أحمد فتوح، صاحب أكثر عدد من التمريرات الصحيحة في اللقاء برصيد 86 تمريرة من 94، بنسبة دقة بلغت 91%.

كما جاء فتوح في صدارة اللاعبين على صعيد الفوز بالكرات المشتركة، حيث انتصر في 10 صراعات من أصل 12.

وعلى صعيد صناعة الفرص، تساوى ناصر ماهر وفتوح في الصدارة، بتقديم 3 تمريرات مفتاحية لزملائهما، بينما كان البرازيلي خوان بيزيرا الأكثر على صعيد المراوغات، وكذلك فيما يتعلق بفقدان الاستحواذ، في 16 مناسبة.