كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأبيض، خلال مباراة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية.

وأكد الجهاز الطبي في تصريحات رسمية للمركز الإعلامي، أن عبد الله السعيد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية في نهاية اللقاء.

وكانت المواحهة قد شهدت أيضًا إصابة نبيل عماد دونجا، الذي خرج على نقالة، متجهًا للمستشفى للخضوع لفحوصات طبية.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

وانتصر الزمالك بهدف المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.