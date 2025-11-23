شهدت مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، العديد من اللقطات الهامة، بداية من تكريم الراحل محمد صبري قبل وأثناء المواجهة، وحتى نهاية اللقاء الذي حسمه الفريق الأبيض بهدف دون رد، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط له، في بداية مشواره بمرحلة المجموعات، بفضل هدف مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري.

وحرصت جماهير الزمالك على تكريم نجمها الراحل محمد صبري، بالهتاف له، ورفع لافتة تحمل عبارة: "ستظل لنا أسطورة خالدة"، بالإضافة لرفع صورة محمد صبري ورقمه الخاص 12 في المدرجات.

وشهدت المواجهة تواجد نجوم الزمالك القدامى، الذين حرصوا على مشاركة الجماهير في تكريم صبري، وعلى رأسهم حازم إمام، بالإضافة لعدة نجوم آخرين، من بينهم: طارق السيد، معتمد جمال، عبد الحليم علي، مدحت عبد الهادي، عبد الحميد بسيوني وأيمن عبد العزيز.

وتواجد أيضًا أفراد أسرة الراحل وعلى رأسهم أبنائه الذين ارتدوا قمصان القلعة البيضاء، ووقفوا أمام الجماهير التي هتفت لوالدهم الراحل.

ولم تشهد المباراة فرصًا كثيرة من جانب الفريقين، لكن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري خطف هدف الانتصار وسط فرحة زملائه بانتزاع 3 نقاط ثمينة.

وتعرض لاعب خط الوسط نبيل عماد دونجا لإصابة قوية، ليخرج على نقالة في عربة الإسعاف باكيًا، واضطر المدرب أحمد عبد الرؤوف لاستبداله بسبب إصابته الخطيرة.

