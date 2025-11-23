كشف جيرارد أوسو مانزانيت، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا لاعب الوسط بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة زيسكو الزامبي التي أقيمت بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية.

وانتصر الزمالك على زيسكو بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار جيرارد مانزانيت عبر المركز الإعلامي للزمالك، إلى أن الفحوصات أثبتت إصابة دونجا بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأضاف أن اللاعب غادر المستشفى بعد الخضوع للفحص الطبي والأشعة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي في الفترة المقبلة.

وتعرض دونجا لإصابة خلال مباراة الزمالك وزيسكو مما جعله ينتقل مباشرة من سيارة الإسعاف إلى المستشفى من أجل الإطمئنان عليه.

دونجا يعد أحد أبرز لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، الذي يستعد الشهر المقبل لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب.

كما يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي ستقام الشهر المقبل في قطر.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة المصري البورسعيدي وزيسكو الزامبي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.