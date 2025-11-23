نشر موقع يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الأحد، على رأسها فوز الزمالك على زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0، وفوز المصري على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، بالإضافة إلى تأكد غياب محمد الشناوي، عن مباراة الأهلي والجيش الملكي.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الأحد.

حسين لبيب يناشد الرئيس السيسي ويؤكد: نطالب بحق نادي الزمالك في أرض أكتوبر

يناشد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لحل أزمات النادي، مؤكدًا أن مجلس الإدارة بذل كل ما في وسعه لاستعادة استقرار القلعة البيضاء والعودة بها إلى مكانتها الطبيعية.

مجموعة الأهلي.. الجيش الملكي يقدم شكوى لـ "كاف" بسبب الظلم التحكيمي أمام يانج أفريكانز

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الجيش الملكي المغربي، قرر تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للاحتجاج على الظلم التحكيمي في مباراة يانج أفريكانز التنزاني.

وزير الرياضة: سيكون هناك حل في القريب العاجل بشأن أرض الزمالك

بعث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة طمأنينة بشأن أرض نادي الزمالك.

الجونة يعود من الأسكندرية بنقاط المباراة أمام الاتحاد في الدوري المصري (فيديو)

حسم نادي الجونة مباراته أمام نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025/2026.

"أرسل إنذارًا رسميًا".. مصدر ليلا كورة: صلاح مصدق يهدد بفسخ عقده مع الزمالك

هدد المغربي صلاح مصدق، مدافع نادي الزمالك، بفسخ عقده مع الفريق الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

أحدها أمام الأهلي.. تعادل المصري في الشوط الأول تكرر 6 مرات قبل لقاء كايزر تشيفز

أنهى النادي المصري البورسعيدي الشوط الأول مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يقام ضمن مباريات الكونفدرالية.

مصدر ليلا كورة: الشناوي خارج مباراة الأهلي والجيش الملكي.. وسيكون جاهزا لمعسكر المنتخب

يغيب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر ضد الجيش الملكي المغربي.

بهدف الوقت القاتل.. المصري يهزم كايزر تشيفز في بداية مجموعات الكونفدرالية

بدأ نادي المصري البورسعيدي دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1.

بأهداف قاتلة.. بتروجيت يتفوق على حرس الحدود في الدوري

حسم نادي بتروجيت تفوقه أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025/2026.

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت ينتزع تعادلاً ثمينًا أمام لوريان في الدوري الفرنسي

نجح فريق نانت في خطف تعادلاً ثمينًا، أمام مضيفه لوريان، في المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

"ستظل أسطورتنا".. تكريم استثنائي من جماهير الزمالك لمحمد صبري قبل مباراة زيسكو

حرصت جماهير نادي الزمالك على تكريم الراحل محمد صبري، لاعب الفريق الأبيض السابق، بشكل استثنائي.

تبدأ في نوفمبر.. مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر 2025/2026

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2025/2026، والتي من المقرر أن تنطلق في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

مصدر ليلا كورة: ماركو بيتزايولي يقترب من تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة

أصبح الألماني ماركو بيتزايولي قريبًا من تولّي منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفًا لعلاء نبيل الذي شغل هذا المنصب في الفترة الماضية.

"عدالة غائبة وانعقاد دائم".. الاتحاد ينتقد التحكيم في بيان رسمي بعد خسارته أمام الجونة

عانى نادي الاتحاد السكندري من أزمة التحكيم في بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعد خسارته أمام فريق الجونة مساء الأحد بنتيجة 2-0.

جماهير الزمالك تكرم محمد صبري في الدقيقة 12 أمام زيسكو (فيديو)

حرصت جماهير نادي الزمالك، على تكريم محمد صبري نجم القلعة البيضاء الراحل، خلال أحداث مباراة الفريق الأبيض ضد زيسكو يونايتد الزامبي، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الهداف التاريخي للأجانب.. سيف الجزيري يتقدم لصالح الزمالك أمام زيسكو

منح المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، التقدم لصالح نادي الزمالك أمام ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، في المواجهة المقامة على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهدف قاتل.. زد يعبر كهرباء الإسماعيلية في الدوري

تفوق نادي زد على نظيره كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025/2026.

مصدر ليلا كورة: نقل دونجا للمستشفى بعد إصابته في مباراة الزمالك وزيسكو

تعرض نبيل عماد دونجا، لاعب وسط نادي الزمالك، لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد زيسكو الزامبي.

بهدف الجزيري.. الزمالك يهزم زيسكو في افتتاح مشواره بمجموعات الكونفدرالية

استهل نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بانتصار ثمين على حساب ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي.

شارك بديلا وتم استبداله.. ماذا قدم محمود جهاد في 20 دقيقة أمام زيسكو؟

اكتفى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، بإشراك محمود جهاد العائد من الإصابة، لمدة 20 دقيقة فقط، أمام فريق زيسكو الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

رحلة إلى أدغال أفريقيا.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على زيسكو

بدأ نادي الزمالك رحلته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالفوز المثير بنتيجة 1-0 ضد فريق زيسكو الزامبي.

الجزيري يكشف سر تراجع أداء الزمالك أمام زيسكو.. ويؤكد: حققنا هدفنا الأهم

أعرب سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، عن سعادته البالغة، بقيادة فريقه لتحقيق الفوز على زيسكو الزامبي، الاحد، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بصمة فتوح وتفوق هجومي للأبيض.. أرقام من مباراة الزمالك وزيسكو

شهدت مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، تفوقًا رقميًا للفريق الأبيض، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

"في العضلة الخلفية".. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأبيض، خلال مباراة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية.

تكريم صبري وبكاء دونجا.. لقطات لم تذع من مباراة الزمالك وزيسكو (صور)

شهدت مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، العديد من اللقطات الهامة، بداية من تكريم الراحل محمد صبري قبل وأثناء المواجهة، وحتى نهاية اللقاء الذي حسمه الفريق الأبيض بهدف دون رد، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية.

رسميا.. طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا بعد مباراة زيسكو

كشف جيرارد أوسو مانزانيت، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا لاعب الوسط بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة زيسكو الزامبي التي أقيمت بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية.