فرط نادي الزمالك في الحفاظ على انتصاره أمام مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد تلقى هدفًا في الوقت القاتل، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز، كانت تسير في اتجاه الفارس الأبيض، الذي تقدم بهدف مبكر عن طريق سيف الجزيري، لكن هدف التعادل القاتل حرمه من الانتصار.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط، بعد التعادل مع كايزر تشيفز، ليصبح بالمركز الثاني خلف المصري متصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

أحداث مباراة الزمالك ضد كايزر

تقدم الزمالك بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، بعد ركلة ركنية أرسلها ناصر ماهر، وسددها محمد إسماعيل ثم ارتدت ليتابعها سيف الجزيري ويسجلها في الشباك.

لكن كايزر تشيفز هدد الزمالك وكاد يسجل التعادل، بعد تسديدة مباغتة من سيرينو بالقرب من وسط الملعب، مستغلًا تقدم محمد صبحي خارج مرماه، لكن القائم أنقذها.

وتمكن سيف الجزيري من إحراز هدف آخر في الدقيقة التاسعة، لكن اللعبة كان بها مخالفة على المهاجم التونسي، ليقرر الحكم عدم احتسابه.

وأضطر كايزر تشيفز لإجراء تغييرين بشكل اضطراري للإصابة، الأول في الدقيقة 15، ثم سيرينو بالدقيقة 19، التي تعرض خرج من الملعب على نقالة.

وطالب الأنجولي شيكو بانزا بركلة جزاء في الدقيقة 44، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء، وسقط بعد التحام مع مدافع كايزر تشيفز.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز، بتفوق الفارس الأبيض بهدف دون رد، الذي سجله سيف الجزيري.

الزمالك بدأ الشوط الثاني بضغط قوي، ووصل بهجمة خطيرة عن طريق خوان بيزيرا، لكن مدافع كايزر تشيفز أبعدها قبل أن تسكن الشباك، في الدقيقة 50، كما تعرض حارس صاحب الأرض للإصابة في هذه اللعبة وتلقى العلاج اللازم.

وتعرض سيف الجزيري صاحب هدف الزمالك الأول، للإصابة في الدقيقة 57، ليتم استبداله ومشاركة عدي الدباغ بدلًا منه.

وارتكب محمد إسماعيل مخالفة ضد لاعب كايزر تشيفز، على حدود منطقة جزاء الزمالك، حصل على بطاقة صفراء بسببها، وجاء تنفيذها بتسديدة مرت بسلام على مرمى محمد صبحي.

عدي الدباغ الذي شارك بديلًا للجزيري، هدد لأول مرة في الدقيقة 69، بعدما سدد كرة في الشباك الخارجية لمرمى كايزر تشيفز.

خوان بيزيرا انطلق بالقرب من وسط الملعب، ثم توغل بين دفاع كايزر تشيفز، ثم سدد كرة قوية أبعدها حارس المرمى، وذلك في الدقيقة 75.

أحمد عبد الرؤوف أجرى تغييرين، بخروج ناصر ماهر وخروج بيزيرا، ودخول الثنائي آدم كايد ومحمد شريف، وشهدت هذه اللحظات محاولة من الزمالك لتسجيل الهدف الثاني، لكن تسديدة عمر جابر تصدى لها الحارس.

لكن الزمالك تلقى هدفًا مباغتًا في الدقيقة 90+6 من عمر المباراة، بعد تسديدة من ديلان سولومونز لاعب كايزر تشيفز، حيث أفلتت من يد محمد صبحي وسكنت الشباك، لتضيع الانتصار على الفارس الأبيض، في اللحظات الأخيرة من المواجهة.