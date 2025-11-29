كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن معاقبة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، موضحًا أن الفريق الأفضل يمتلك 3 من أفضل حراس المرمى في مصر.

وكان الزمالك قد تعادل مساء أمس السبت بنتيجة 1-1، مع كايزر تشيفز في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات للمركز الإعلامي: "هناك لاعب أخطأ في حق نفسه وحق الفريق وتمت معاقبته ولن نعلن عن حجم العقوبة".

وأضاف: "لسنا مطالبين طوال الوقت بالرد على كل خبر غرضه تشتيت الفريق لأن هذا أسلوب عفا عليه الزمن، ولكن حق جماهير الزمالك الوفية علينا في تلك المواقف أن نوضح لهم الصورة لذا تحدثنا".

وتابع مدير الكرة: "هناك 21 ناديًا في الدوري الممتاز، وعلى الرغم من ذلك يصر البعض على بث أخبار كاذبة ضد الزمالك، يتداولها كل فرد حسب انتمائه وتوجهه".

أما عن أزمة حراسة المرمى في الزمالك قال: "ما يحدث أمر طبيعي ومتكرر في جميع الأندية، وأرى أن هذا الأمر من أنواع النجاح والتنافس الشريف لاسيما وأن الزمالك يمتلك ثلاثة حراس من أفضل الحراس في مصر بخلاف حارس آخر صاعد سيكون له شأن كبير في المستقبل".

وأوضح: "من الطبيعي أن يكون التنافس على أشده بين حراس الزمالك، ودورنا هو التقويم، وأن يسير الجميع على الطريق الصحيح، داخل المنظومة، ومن يكرر المخالفات ويتعمدها فلن يكون له تواجد معنا".

واستكمل مدير الكرة: "أرى أن كم الأخبار السلبية المتداولة غير الحقيقية عن الزمالك والتي لا تعبر سوى عن فكر وخيال كاتبها، هدفها تصدير الضغط للفريق، ونحن لا نتأثر بالضغوط، فجميع اللاعبين محترفين، ولا ينال هذا من الفريق أبدًا، خاصة وأن كل خبر لديه عشرات التفسيرات، كل حسب ما يرغب صاحبه في توجيه الخبر".

وأردف: "اعتدنا على الأزمات المالية وكل فرق الدوري في أزمات مالية، إلا أن التركيز دائمًا على الزمالك، وعلى البعض أن يركز في جوانب أخرى لدى الآخرين".

قبل أن ينهي عبد الناصر محمد: "لاعبو الزمالك رجال وسياستنا هي التقويم وأن نكون يدًا واحدة".

يشار إلى أن نادي الزمالك تعادل مع كايزر تشيفز في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث أخطأ محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأبيض في إبعاد الكرة ومن ثم سكنت الشباك، ليخسر الفريق الأبيض نقطتين في مشواره بالكونفدرالية.