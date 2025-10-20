المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة يد.. موعد مباراة الأهلي ومنتدى درب سلطان في نهائي بطولة أفريقيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:03 ص 20/10/2025
يد الأهلي

يد الأهلي

يستعد فريق يد الأهلي، لمواجهة منتدى درب سلطان المغربي، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري موسم 2024-2025.

وتأهل الأهلي لنهائي البطولة القارية، عقب انتصاره العريض على حساب فاب الكاميروني، بنتيجة 37-14.

موعد مباراة الأهلي ومنتدى درب سلطان

ويلعب الأهلي أمام منتدى درب سلطان، في المباراة النهائية في تمام الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي ومنتدى درب سلطان، على قناة الاتحاد الأفريقي على موقع يوتيوب.

وكان منتدى درب سلطان، قد فاز على ريد ستار الإيفواري في مباراة نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية.

ويأمل الأهلي في الحفاظ على لقبه، الذي توج به في النسخة الماضية، والتي أقيمت في المغرب أيضًا، على حساب فريق فلاورز البنيني.

ويتسلح الأهلي بمدربه الإسباني ديفيد ديفيز، الذي عاد لقيادة الفريق الأحمر مجددًا، خلفًا للدنماركي ستيفان مادسن، الذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي، لتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

الأهلي يد الأهلي بطولة أفريقيا للأندية منتدى درب سلطان

