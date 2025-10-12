منح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، مساء اليوم الأحد، لاعبيه راحة سلبية بعد نهاية مباراته الودية مع فريق وي.

واستطاع فريق وي تحقيق الفوز على نظيره فريق بيراميدز (3-2)، في مباراة ودية أقيمت في إطار استعدادات الأخير، لمواجهة كأس السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي، مساء يوم السبت المقبل، للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي، على ملعب الدفاع الجوي.

وقرر يورتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل العودة بداية من يوم الثلاثاء لاستئناف التدريبات تحضيرا للقاء السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر له السبت المقبل.

وكان بيراميدز قد تفوق على نظيره الجيش الرواندي، في منافسات دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، وتأهل لملاقاة فريق التأمين الإثيوبي، لحساب دور الـ32.

ويفقد بيراميدز خدمات بعض من لاعبيه، لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية، مثل الكونغولي فيستون ماييلي، البوركينابي بلاتي توريه، المغربي محمد الشيبي، بالإضافة إلى المنضمين لمنتخب مصر الأول والثاني.

ويتطلع بيراميدز لحصد لقب السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان من أجل تحقيق اللقب الرابع في تاريخه بعدما فاز ببطولة كأس مصر مرة واحدة، ودوري أبطال أفريقيا وكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.