أكد التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، جاهزية فريقه الكاملة لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام بيراميدز المصري، والمقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، مشددًا على أن لاعبيه سيقاتلون من أجل التتويج باللقب وإسعاد جماهير النادي البركاني.

معين الشعباني يتحدى بيراميدز

وقال الشعباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن أمام مواجهة قوية وصعبة، تجمع بين بطلين من قارة إفريقيا، وأي مدرب أو لاعب سيكون فخورًا بالتواجد في هذا الحدث الكبير، فبطولة السوبر الإفريقي تمثل الكثير لكل من يشارك فيها".

وأوضح مدرب نهضة بركان أن فريق بيراميدز يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وحقق إنجازًا لافتًا مؤخرًا بالتتويج بلقب بطل القارات الثلاث، واصفًا إياه بأنه "بطل نصف العالم"، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن فريقه يتمتع بخبرة كبيرة في المنافسات القارية تجعله قادرًا على التعامل مع مثل هذه المواجهات الكبرى.

وأضاف الشعباني: "نعاني من بعض الغيابات، لكن ثقتي كبيرة في اللاعبين الموجودين، الجميع جاهز لتقديم مباراة تليق باسم نهضة بركان، وسنقاتل من أجل اللقب".

كما تطرق المدرب التونسي إلى عامل الجمهور، مؤكدًا أنه قد يكون مؤثرًا في النتيجة النهائية، مضيفًا: "بيراميدز لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهذه النقطة قد تصب في مصلحتنا، لكننا نحترم المنافس وندرك قوة المباراة".

واختتم الشعباني تصريحاته بالتأكيد على احترامه للأندية المصرية وتجربتها الكبيرة في البطولات الإفريقية، قائلًا: "صحيح أن الحظ لم يحالفنا في بعض المواجهات السابقة أمام الفرق المصرية، لكن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، نعلم أن اللقاء سيقام على ملعب بيراميدز مما يمنحهم أفضلية نسبية، لكننا جاهزون وسنقاتل بكل قوة من أجل رفع الكأس وإسعاد جماهيرنا".

