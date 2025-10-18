المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لمشاهدة السوبر ومناقشة إقامة المقر الجديد.. وزير الرياضة يلتقي موتسيبي رئيس كاف

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:59 ص 18/10/2025
أشرف صبحي

أشرف صبحي وموتسيبي

التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك عقب استقباله بمطار القاهرة الدولي.

وتناول اللقاء استعراض رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كافة الجوانب الخاصة بإقامة المقر الجديد للاتحاد وكذلك التصميمات المعمارية والهندسية والفنية المقدمة من بعض الشركات العالمية وما تتضمنه من مرافق رياضية وادارية متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يشهد الجنوب الأفريقي باتريس موتسيبي مبارة السوبر الأفريقي وتتويج الفائز بها بالكأس، والتي تقام مساء اليوم بين نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا وبين نادي نهضة بركان بطل الكونفدرالية.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نهضة بركان، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويستضيف ملعب "الدفاع الجوي" مباراة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مباراة بيراميدز القادمة
السوبر الأفريقي كاف بيراميدز نهضة بركان أشرف صبحي موتسيبي

