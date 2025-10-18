التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك عقب استقباله بمطار القاهرة الدولي.

وتناول اللقاء استعراض رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كافة الجوانب الخاصة بإقامة المقر الجديد للاتحاد وكذلك التصميمات المعمارية والهندسية والفنية المقدمة من بعض الشركات العالمية وما تتضمنه من مرافق رياضية وادارية متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يشهد الجنوب الأفريقي باتريس موتسيبي مبارة السوبر الأفريقي وتتويج الفائز بها بالكأس، والتي تقام مساء اليوم بين نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا وبين نادي نهضة بركان بطل الكونفدرالية.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نهضة بركان، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويستضيف ملعب "الدفاع الجوي" مباراة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساءً.