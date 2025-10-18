المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إعلان

بينهم واحدة مجانية.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان والقنوات الناقلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:06 ص 18/10/2025
كأس السوبر الأفريقي

كأس السوبر الأفريقي من ملعب الدفاع الجوي

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره فريق نهضة بركان المغربي، في إطار نهائي كأس السوبر الأفريقي 2025.

يبحث بيراميدز عن التتويج الأفريقي الثاني من بوابة كأس السوبر، عندما يستضيف نظيره نهضة بركان، في المباراة التي تجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

تنطلق مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، والتي تقام على ملعب الدفاع الجوي (30 يونيو).

وكان بيراميدز توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، على حساب نظيره فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

تنقل مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان، في مصر، عبر قناة أون سبورت على التردد الأرضي.

بينما تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports، على مستوى البث الفضائي، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان، ستذاع عبر قناة كاف الرسمية على يوتيوب.

بالإضافة إلى قنوات أخرى تنقل مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان باللغات الفرنسية، الإنجليزية والبرتغالية، وهم: Canal+، SuperSport،Vejay XVI بالإضافة لقنوات أخرى.

كأس لم يلمسه سوى الزمالك.. السوبر يلمع في ستاد 30 يونيو وبيراميدز يخطط لخطفه (صور وفيديو).. طالع التفاصيل من هنا

مباراة بيراميدز القادمة
بيراميدز نهضة بركان كأس السوبر الأفريقي

