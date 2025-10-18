فيستون ماييلي.. رجل النهائيات وصانع أمجاد بيراميدز

يواصل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي كتابة التاريخ مع نادي بيراميدز، بعدما قاد الفريق السماوي للتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي 2025 على حساب نهضة بركان المغربي، بتسجيله هدف الفوز الوحيد في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأصبح ماييلي، البالغ من العمر 31 عامًا، رمزًا للنجاح داخل بيراميدز، بعدما أثبت أنه رجل المواعيد الكبرى.

فالمهاجم الكونغولي لا يكتفي بالتسجيل، بل يختار اللحظات الحاسمة ليقود فريقه إلى المجد، مؤكدًا أنه أحد أبرز صفقات النادي في تاريخه الحديث.

ماييلي.. البصمة الحاسمة في كل نهائي

بات فيستون ماييلي علامة مسجلة في جميع الألقاب التي حققها بيراميدز، بعدما نجح في التسجيل في كل المباريات النهائية التي خاضها الفريق خلال العامين الأخيرين.

وسجل المهاجم الكونغولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز، وفي نهائي بطولة كأس القارات الثلاث أمام أهلي جدة السعودي، كما أحرز هدف الفوز في نهائي كأس مصر أمام زد، وأخيرًا هدف التتويج في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان.

أربعة ألقاب تاريخية لبيراميدز

بفضل أهداف ماييلي، تمكن بيراميدز من التتويج بأربع بطولات كبرى في تاريخه، وهي:

كأس مصر 2024 بعد الفوز على زد بهدف دون رد.

دوري أبطال أفريقيا 2025 بعد التفوق على صن داونز بمجموع المباراتين (3-2).

بطولة كأس القارات الثلاث بالفوز على أهلي جدة السعودي (3-1) بهاتريك تاريخي لماييلي.

كأس السوبر الأفريقي 2025 على حساب نهضة بركان بهدف نظيف.