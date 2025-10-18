المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
درس تيكتيكي وإنجاز تاريخي.. ماذا قال كاف عن تتويج بيراميدز بالسوبر الأفريقي؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:26 ص 19/10/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على الإنجاز التاريخي الذي حققه بيراميدز بالفوز ببطولة السوبر الأفريقي بعد الانتصار على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0.

وفاز بيراميدز على نهضة بركان المغربي في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، بهدف سجله فيستون ماييلي.

كاف يشيد بتجربة بيراميدز

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن نادي بيراميدز حفر اسمه في تاريخ كرة القدم الأفريقية بعد فوزه بأول لقب في كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف أن اللحظة الحاسمة جاءت في الدقيقة 75، عندما سجل المهاجم الكونغولي فيستون مايلي هدف الفوز بتسديدة متقنة، ليضمن الفوز التاريخي للفريق المصري ويشعل احتفالات عارمة بين جماهير الفريق المضيف.

وأوضح أن هذه المرة الأولى التي يتوج فيها بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي، وثاني ألقابه القارية بشكل عام، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويؤكد هذا الإنجاز الصعود الملحوظ للنادي على الصعيدين المحلي والقاري، مما يجعل بيراميدز قوة جديدة في كرة القدم الأفريقية.

وأكمل أن فريق نهضة بركان، بطل نسخة 2021، حُرم من لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي رغم الأداء القوي الذي قدمه.

وضغط رجال المدرب معين الشعباني بقوة بحثا عن هدف التعادل بعد هدف ماييلي لكنهم قوبلوا بدفاع مصري حازم وحارس مرمى ملهم هو أحمد الشناوي الذي قدم عرضا استثنائيا بين الخشبات الثلاث.

وحافظ ثنائي دفاع بيراميدز أحمد سامي ومحمود مرعي على تقدم فريقهما، فيما قاد المدرب كرونوسلاف يورسيتش درساً تكتيكياً من على مقاعد البدلاء، حيث قرأ المباراة ببراعة وأجرى تعديلات حاسمة خلال المراحل الحاسمة من اللقاء.

ومع صافرة النهاية، اندلعت مشاهد البهجة بين لاعبي بيراميدز والجهاز الفني والجماهير، حيث احتفلوا بإنجاز تاريخي يعزز هيمنة مصر المستمرة في مسابقات الأندية الأفريقية.

بينما بدت خيبة الأمل ظاهرة بين لاعبي نهضة بركان، الذين كانوا قريبين من إضافة لقب قاري آخر إلى رصيدهم المتنامي.

ومع ذلك، يظل الفريق المغربي أحد أكثر الأندية ثباتا وتنافسية في كرة القدم الأفريقية، وهو عازم على العودة بشكل أقوى في البطولات القادمة.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
السوبر الأفريقي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيراميدز نهضة بركان

