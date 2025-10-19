يسير نادي بيراميدز بخطى ثابتة، تحت قيادة كرونسلاف يورتشيتش، الذي يمكن وصفه بالمدرب التاريخي للسماوي، إذ نجح الفريق معه في تحقيق 4 ألقاب من بينهم 3 قارية، على عكس من سبقوه في تلك المهمة، الذين تركوا مهمتهم دون التواجد على منصات التتويج.

ويُعد كرونسلاف يورتشيتش المدرب الثالث عشر في تاريخ نادي بيراميدز، إلا أن الكرواتي تفوق على جميع من سبقه في قيادة السماوي، إذ يعد الوحيد الذي فاز معه الفريق بالألقاب.

وحصد بيراميدز لقب كأس السوبر الأفريقي، بعد أن توج من قبل بكأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ.

رقم 13 كلمة السر

سبق وأن تولى 12 مدربًا المهمة الفنية لنادي بيراميدز، ما بين أجانب ومصريين بعضهم لم يتواجد على مقاعد البدلاء، سوى في مباريات قليلة يمكن عدها على أصابع اليد.

رغم ثقل الأسماء التي تولت تدريب بيراميدز منذ 2018، إلا أن كرونسلاف يورتشيتش كان كلمة السر في ذلك المسار، إذ كان الأكثر ثباتًا واستقرارًا وبطبيعة الحال تحقيقًا للألقاب.

مدربو بيراميدز منذ 2018

- ألبرتو فالنتيم: 3 مباريات - فاز في مناسبتين وتعادل في مواجهة (لم يتوج).

- ريكاردو لا فولب: 7 مباريات - فاز في 3 مناسبات وتعادل في مثلها وخسر مواجهة واحدة (لم يتوج).

- حسام حسن: 11 مباراة - فاز في 6 مناسبات وتعادل في 5 مواجهات (لم يتوج).

- أحمد حسن: مباراة - فاز بها (لم يتوج).

- رامون دياز: 13 مباراة - فاز في 8 مناسبات وتعادل في 4 مواجهات وخسر لقاء واحد (لم يتوج).

- سباستيان ديسابر: 19 مباراة - فاز في 12 مناسبة وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مرات (لم يتوج).

- زيزو: مباراتان - فاز في مواجهة وتعادل في مثلها (لم يتوج).

- أنتي كاسيتش: 33 مباراة - فاز في 21 مناسبة وتعادل في 3 مواحهات وخسر 9 مرات (لم يتوج).

- رودولفو أروابارينا: 37 مباراة - فاز في 19 مناسبة وتعادل في 12 مواجهة وتلقى 7 هزائم (لم يتوج).

- تاكيس جونياس: 12 مباراة (لم يتوج).

- إيهاب جلال: 29 مباراة - فاز في 17 مناسبة وتعادل في 6 مواجهات وخسر في مثلهم (لم يتوج).

- تاكيس جونياس: 39 مباراة (لم يتوج).

قاد جونياس فريق بيراميدز في 51 مباراة خلال فترتين، حقق خلالهما الفوز في 29 مناسبة وتعادل في 11 مواجهة وخسر مثلهم.

- جايمي باتشيكو: 59 مباراة - فاز في 32 مناسبة وتعادل في 14 مواجهة وخسر 13 مرة (لم يتوج).

- كرونسلاف يورتشيتش: 95 مباراة - فاز في 66 مناسبة وتعادل في 18 مواجهة وخسر 11 مرة (توج بـ4 بطولات).