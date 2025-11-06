المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بصناعة زيزو.. رأسية تريزيجيه تمنح الأهلي التقدم على سيراميكا في السوبر (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:27 م 06/11/2025
تريزيجيه

تريزيجيه يوقع على الهدف الأول للأهلي

افتتح محمود حسن تريزيجيه باب التسجيل للأهلي في مباراته ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات، بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

تريزيجيه يوقع على الهدف الأول للأهلي في كأس السوبر المصري 2025

وجاء الهدف من رأسية متقنة لتريزيجيه بعد عرضية مميزة من زميله أحمد مصطفى زيزو داخل منطقة الجزاء، لترتطم الكرة بشباك الحارس محمد بسام وتعلن تقدم بطل الدوري المصري.

ويعد هذا الهدف الخامس لتريزيجيه مع الأهلي هذا الموسم في جميع المسابقات خلال 17 مباراة، بعدما سجل أربعة أهداف في الدوري المصري حتى الآن.

وتشهد النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري مشاركة أربعة أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، بينما جاء الزمالك حامل لقب كأس مصر، وتأهل سيراميكا كليوباترا كبطل لكأس رابطة المحترفين، فيما حصل بيراميدز على بطاقة دعوة خاصة (البطاقة الذهبية).

وفي الدور نصف النهائي، يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب الزمالك أمام بيراميدز، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

السوبر المصري تريزيجيه زيزو نهائي السوبر المصري

