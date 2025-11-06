افتتح محمود حسن تريزيجيه باب التسجيل للأهلي في مباراته ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات، بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

تريزيجيه يوقع على الهدف الأول للأهلي في كأس السوبر المصري 2025

وجاء الهدف من رأسية متقنة لتريزيجيه بعد عرضية مميزة من زميله أحمد مصطفى زيزو داخل منطقة الجزاء، لترتطم الكرة بشباك الحارس محمد بسام وتعلن تقدم بطل الدوري المصري.

عرضية زيزو ورأسية تريزيجيه⚽🔴.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول في شباك سيراميكا كليوباترا pic.twitter.com/P2RCs3qXCj — ON Sport (@ONTimeSports) November 6, 2025

ويعد هذا الهدف الخامس لتريزيجيه مع الأهلي هذا الموسم في جميع المسابقات خلال 17 مباراة، بعدما سجل أربعة أهداف في الدوري المصري حتى الآن.

وتشهد النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري مشاركة أربعة أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، بينما جاء الزمالك حامل لقب كأس مصر، وتأهل سيراميكا كليوباترا كبطل لكأس رابطة المحترفين، فيما حصل بيراميدز على بطاقة دعوة خاصة (البطاقة الذهبية).

وفي الدور نصف النهائي، يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب الزمالك أمام بيراميدز، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

