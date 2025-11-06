المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة سلة.. فوز الأهلي والاتحاد.. وخسارة الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط

محمد علام

كتب - محمد علام

12:44 ص 06/11/2025
سلة الزمالك

صورة أرشيفية

أسفرت نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة لموسم 2025-2026، عن فوز كل من الأهلي والاتحاد وسبورتنج، بينما تلقى الزمالك خسارة مفاجئة أمام سموحة على أرض الفريق الأبيض في مقر النادي بميت عقبة.

وشهدت مواجهات اليوم إثارة كبيرة بعد تفوق فرق الأهلي والاتحاد وسموحة وسبورتنج في لقاءات الذهاب أمام المصرية للاتصالات والجزيرة والزمالك وبتروجت على الترتيب، سواء في مباراة المرتبط أو الرجال.

حيث فاز الأهلي على المصرية للإتصالات في ذهاب ربع نهائي المرتبط بنتيجة 68-77، بينما فاز فريق المرتبط تحت 18 عاما على مرتبط المصرية للإتصالات بنتيجة 98-53.

ويحتاج الأهلي لمباراة واحدة من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط.

وتغلب الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي سموحة على نظيره بالزمالك بنتيجة 73-72، في مباراة مثيرة بينهما على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر النادي بميت عقبة، وسبقت هذه المباراة فوز مرتبط تحت 18 عاما لفريق سموحة بنتيجة 69-53.

وبذلك يحتاج فريق سموحة للفوز بمباراة واحدة من أجل التأهل لنصف النهائي.

فرص الزمالك

يحتاج فريق الزمالك لفوز فريق المرتبط تحت 18 عاما، وفوز الفريق الأول أيضا على سموحة، لكن بشرط فوز كبار الزمالك بفارق أكثر من نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالح سموحة بنتيجة 73-72، لكي يتأهل الفريق الأبيض لنصف النهائي.

وتغلب الاتحاد السكندري على الجزيرة في صالة كمال شلبي بالإسكندرية بنتيجة 84-61، بينما فاز فريق المرتبط بالنادي السكندري بنتيجة 85-31، ويحتاج الفريق السكندري للفوز بمباراة واحدة من أجل التأهل لنصف النهائي.

وفاز فريق سبورتنج على بتروجت بنتيجة 91-76، كما فاز مرتبط سبورتنج بنتيجة 84-71، وتحتاج كتيبة المدرب أحمد مرعي للفوز بمباراة واحدة من المباراتين من أجل التأهل إلى نصف النهائي.

يذكر أن مواجهات إياب الدور ربع النهائي ستقام يوم السبت المقبل، لتحديد الفرق الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي.

الأهلي الزمالك سبورتنج سموحة كرة سلة

