افتتاح البوندسليجا.. خسارة صادمة لليفركوزن.. وفوز ساحق لفرانكفورت

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:16 م 23/08/2025
احتفال لاعبو باير ليفركوزن بهدف باتريك شيك

البوندسليجا تنطلق بمفاجأة

استهل باير ليفركوزن، بطل البوندسليجا موسم 2022-2023، مشواره في الدوري الألماني لموسم 2025-2026 بخسارة غير متوقعة على أرضه أمام هوفنهايم بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب باي أرينا.

تقدم ليفركوزن مبكرًا بهدف سجله جاريل كوانساه في الدقيقة السادسة برأسية بعد تمريرة من أليخاندرو جريمالدو، لكن هوفنهايم أدرك التعادل عبر فيسنيك أسلاني في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، قلب تيم ليمبرلي الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله هدف الفوز لهوفنهايم في الدقيقة 52.

في مباراة أخرى، تألق آينتراخت فرانكفورت بفوز عريض 4-1 على فيردر بريمن على ملعب كوميرزبانك أرينا.

افتتح كان أوزون التسجيل في الدقيقة 22، وأضاف يان ماتيو باهويا الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وعزز باهويا تقدم فرانكفورت بهدف ثالث في الدقيقة 47، بينما سجل جاستن نجينماه هدف بريمن الوحيد في الدقيقة 48.

واختتم أنسجار كناوف رباعية فرانكفورت في الدقيقة 70.

انتصارات أخرى في الجولة الأولى

وشهدت الجولة الأولى نتائج قوية أخرى، حيث فاز يونيون برلين على شتوتجارت 2-1، وتغلب فولفسبورج على هايدنهايم 3-1، كما حقق أوجسبورج فوزًا بنفس النتيجة على فرايبورج.

فيردر بريمن باير ليفركوزن هوفنهايم آينتراخت فرانكفورت البوندسليجا افتتاح الدوري الألماني جاريل كوانساه

