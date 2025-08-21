المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لتوفير المال.. بايرن ميونخ يدرس الاكتفاء باستعارة مهاجم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:20 م 21/08/2025
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

كشف ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، احتمالية التوجه لاستعارة مهاجم، كـ"حل مبتكر" لأن بطل البوندسليجا يسعى لتوفير المال.

ورحل عن النادي البافاري توماس مولر وليروي ساني وكينجسلي كومان وماتيس تيل، بجانب إصابة جمال موسيالا التي ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، في الوقت الذي يستعد فيه الشاب بول فانر للانتقال إلى آيندهوفن الهولندي.

هويلوند يحدد شرطه للرحيل عن مانشستر يونايتد

وتعاقد بايرن فقط مع الجناح الكولومبي لويس دياز من ليفربول، في الوقت الذي رفض فيه فلوريان فيرتز الانتقال إلى الفريق وفضل الرحيل إلى ليفربول، كما رفض شتوتجارت التفريط في مهاجمه نيك فولتمايد لصالح النادي البافاري.

وأكد إيبرل في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية قبل مواجهة لايبزيج غدا الجمعة في افتتاح الدوري الألماني أن هذا الأمر تم مناقشته داخليا قبل أن يعلن عنه الرئيس الفخري أولي هونيس.

لماذا اشتعلت العلاقة بين إيزاك وإدارة نيوكاسل؟

وقال إيبرل في هذا الصدد: "لدينا نقص نسبي في خط الهجوم"، معترفا بأن عملية البحث عن مهاجم جديد لن تكون سهلة.

وأوضح: "قرر النادي توفير المال، علينا الآن أن نكون مبدعين وأن نجد حلا، هذه ليست مهمة سهلة، بصراحة".

وأتم: "نريد فريقا قادر على المنافسة، لا نريد أن ننساق وراء ضجة إعلامية، بل نريد السعي نحو التطوير، هدفنا رعاية اللاعبين الشباب في أجواء مناسبة مازلنا نحاول التعاقد مع لاعب على سبيل الإعارة في خط الهجوم".

جدول مباريات اليوم

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ الدوري الألماني الميركاتو الصيفي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

