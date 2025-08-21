لتوفير المال.. بايرن ميونخ يدرس الاكتفاء باستعارة مهاجم

كشف ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، احتمالية التوجه لاستعارة مهاجم، كـ"حل مبتكر" لأن بطل البوندسليجا يسعى لتوفير المال.

ورحل عن النادي البافاري توماس مولر وليروي ساني وكينجسلي كومان وماتيس تيل، بجانب إصابة جمال موسيالا التي ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، في الوقت الذي يستعد فيه الشاب بول فانر للانتقال إلى آيندهوفن الهولندي.

وتعاقد بايرن فقط مع الجناح الكولومبي لويس دياز من ليفربول، في الوقت الذي رفض فيه فلوريان فيرتز الانتقال إلى الفريق وفضل الرحيل إلى ليفربول، كما رفض شتوتجارت التفريط في مهاجمه نيك فولتمايد لصالح النادي البافاري.

وأكد إيبرل في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية قبل مواجهة لايبزيج غدا الجمعة في افتتاح الدوري الألماني أن هذا الأمر تم مناقشته داخليا قبل أن يعلن عنه الرئيس الفخري أولي هونيس.

وقال إيبرل في هذا الصدد: "لدينا نقص نسبي في خط الهجوم"، معترفا بأن عملية البحث عن مهاجم جديد لن تكون سهلة.

وأوضح: "قرر النادي توفير المال، علينا الآن أن نكون مبدعين وأن نجد حلا، هذه ليست مهمة سهلة، بصراحة".

وأتم: "نريد فريقا قادر على المنافسة، لا نريد أن ننساق وراء ضجة إعلامية، بل نريد السعي نحو التطوير، هدفنا رعاية اللاعبين الشباب في أجواء مناسبة مازلنا نحاول التعاقد مع لاعب على سبيل الإعارة في خط الهجوم".

