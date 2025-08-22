المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حفل أهداف بقيادة هاتريك هاري كين.. بايرن ميونخ يفتتح الدوري الألماني باكتساح لايبزيج

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:29 م 22/08/2025
بايرن

بايرن ميونخ ضد لايبزيج

بدأ بايرن ميونخ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الألماني باكتساح لايبزيج بنتيجة 6-0 في ليلة هاتريك هاري كين.

وأقيمت مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج على ملعب أليانز أرينا في انطلاق الدوري الألماني للموسم الجديد "2025-2026".

طالع مباريات الجولة الأولى في الدوري الألماني من هنا

دخل بايرن ميونخ المباراة بتشكيلة مكونة من: "مانويل نوير - لايمر - أوباميكانو - جوناثان تاه - جوسيب ستانيشيتش- كيميش - ليون جورتسيكا - جنابري - مايكل أوليسي - هاري كين - لويس دياز".

هاتريك هاري كين

وشهد افتتاح البوندسليجا تألق هاري كين الذي سجل هاتريك في شباك لايبزيج.

وجاءت أهداف بايرن ميونخ عن طريق مايكل أوليسي (هدفان) ولويس دياز (هدف) وهاري كين (3 أهداف) في الدقائق 27 و32 و42 و64 و74 و77.

وأصبح هاري كين الآن لديه نفس عدد الهاتريك في الدوري الألماني كما فعل في البريميرليج (8 هاتريك).

ويبدأ بذلك بايرن ميونخ - حامل اللقب- رحلة الدفاع عن الدوري الألماني بحصد أول ثلاث نقاط في جولته الأولى.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية لبايرن يوم السبت المقبل (30 أغسطس) ضد أوجسبورج.

طالع مباريات الجولة الثانية في الدوري الألماني من هنا

