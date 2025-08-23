سانت باولي يحبط دورتموند في انطلاقة البوندسليجا

افتتح بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني (البوندسليجا) لموسم 2025-2026 بتعادل دراماتيكي 3-3 أمام سانت باولي، في مباراة أقيمت اليوم السبت 23 أغسطس 2025 على ملعب ميلرنتور، ضمن الجولة الافتتاحية.

تفاصيل مباراة بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي

تقدم دورتموند في الشوط الأول بهدف سجله المهاجم الغيني سيرهو جيراسي في الدقيقة 34. لكن سانت باولي رد في الشوط الثاني بهدف التعادل عبر أندرياس هونتوندجي في الدقيقة 50.

واستعاد دورتموند زمام المبادرة بتسجيل فالديمار أنطون الهدف الثاني في الدقيقة 67، قبل أن يعزز جوليان براندت التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 74.

بدا أن دورتموند في طريقه لتحقيق الفوز، لكن اللحظات الأخيرة شهدت تحولًا مثيرًا. في الدقيقة 86، تسبب فيليبو ماني في ركلة جزاء أدت إلى طرده، وسجل منها دانيل سيناني الهدف الثاني لسانت باولي.

وفي الدقيقة 89، خطف إيريك سميث هدف التعادل القاتل، ليحرم دورتموند من نقاط المباراة الثلاث.

ماذا فعل بايرن ميونيخ في الجولة الافتتاحية؟

في سياق آخر، كان بايرن ميونخ، حامل اللقب، قد استهل مشواره في الدوري بفوز ساحق 6-0 على لايبزيج يوم الجمعة، مؤكدًا قوته في بداية الموسم.