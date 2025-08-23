المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سانت باولي يحبط دورتموند في انطلاقة البوندسليجا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:50 م 23/08/2025
بروسيا

دورتموند يفرط بالفوز

افتتح بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني (البوندسليجا) لموسم 2025-2026 بتعادل دراماتيكي 3-3 أمام سانت باولي، في مباراة أقيمت اليوم السبت 23 أغسطس 2025 على ملعب ميلرنتور، ضمن الجولة الافتتاحية.

تفاصيل مباراة بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي

تقدم دورتموند في الشوط الأول بهدف سجله المهاجم الغيني سيرهو جيراسي في الدقيقة 34. لكن سانت باولي رد في الشوط الثاني بهدف التعادل عبر أندرياس هونتوندجي في الدقيقة 50.

واستعاد دورتموند زمام المبادرة بتسجيل فالديمار أنطون الهدف الثاني في الدقيقة 67، قبل أن يعزز جوليان براندت التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 74.

بدا أن دورتموند في طريقه لتحقيق الفوز، لكن اللحظات الأخيرة شهدت تحولًا مثيرًا. في الدقيقة 86، تسبب فيليبو ماني في ركلة جزاء أدت إلى طرده، وسجل منها دانيل سيناني الهدف الثاني لسانت باولي.

وفي الدقيقة 89، خطف إيريك سميث هدف التعادل القاتل، ليحرم دورتموند من نقاط المباراة الثلاث.

ماذا فعل بايرن ميونيخ في الجولة الافتتاحية؟

في سياق آخر، كان بايرن ميونخ، حامل اللقب، قد استهل مشواره في الدوري بفوز ساحق 6-0 على لايبزيج يوم الجمعة، مؤكدًا قوته في بداية الموسم.

مباراة بروسيا دورتموند القادمة
بوروسيا دورتموند سانت باولي سيرهو جيراسي البوندسليجا جوليان براندت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg