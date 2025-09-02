المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بايرن ميونخ يعلن ضم نيكولاس جاكسون من تشيلسي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:02 ص 02/09/2025
نيكولاس جاكسون بقميص بايرن ميونخ

نيكولاس جاكسون بقميص بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تعاقده مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، قادمًا من صفوف تشيلسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

قيمة صفقة انتقال نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونخ

وكشف بايرن ميونخ عن استعارة جاكسون حتى 30 يونيو 2026، مقابل 16.5 مليون يورو، مع بند إلزامية الشراء بقيمة 65 مليون يورو.

بايرن ميونخ يستعيد صدارة الدوري الألماني

ومن المقرر أن يرتدي نيكولاس جاكسون القميص رقم 11 مع النادي الألماني، الذي أصر على ضمه، رغم تراجع تشيلسي عن إتمام الصفقة عقب إصابة مهاجمه ليام ديلاب.

تصريحات نيكولاس جاكسون بعد الانضمام لبايرن ميونخ

وقال نيكولاس جاكسون في تصريحات عبر موقع بايرن ميونخ الرسمي: "أنا سعيد جدًا بانضمامي إلى هذا النادي الرائع، بايرن ميونخ أحد أفضل الأندية في العالم".

وتابع: "الجميع يعرف أسماء الأساطير الذين لعبوا هنا، ويدركون أن هذا النادي يُمثل النجاح الأكبر، لديّ أهداف وأحلام كبيرة هنا، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة بايرن على الفوز بمزيد من الألقاب".

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي: "كان نيكولاس جاكسون حريصًا على اللعب مع بايرن فورًا، لذا يسعدنا بشكل خاص أن الأمور سارت على ما يرام أخيرًا".

وكيله: جاكسون يقاتل من أجل الانضمام لبايرن ميونخ

وأتم: "يتمتع بخبرة واسعة على المستوى الدولي، وقد أظهر إمكانياته، نيكولاس خيار مثالي للتشكيلة التي نبحث عنها بفضل ديناميكيته وحضوره القوي، وسيعزز خياراتنا الهجومية بفضل قدراته".

تشيلسي بايرن ميونخ نيكولاس جاكسون

