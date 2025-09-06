المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جاكسون: تواصلت مع ساديو ماني قبل انتقالي إلى بايرن ميونخ

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:56 م 06/09/2025
نيكولاس جاكسون

جاكسون

كشف نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونخ، عن حديثه مع ساديو ماني، قبل الانتقال إلى النادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم جاكسون إلى بايرن ميونخ، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ساديو ماني ليس أسطورة السنغال فقط

وقال جاكسون في تصريحات لصحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: "نعم، بالطبع تحدثت معه، ساديو ليس أسطورة السنغال فحسب، بل هو أيضًا شخص أعجب به كثيرًا، لقد فتح لنا أبواب كثيرة كلاعبين محترفين خارج السنغال''.

وأضاف: ''تبادلنا بعض الرسائل النصية عندما كنا نناقش انتقالي إلى بايرن ميونخ. قدم لي دعمه الكامل وأخبرني أن بايرن ميونخ عائلة كبيرة ويتمتعون بثقافة الفوز، كانت نصيحته بسيطة لكنها فعالة، حيث قال لي اعمل بجد، وكن متواضعًا، وكن على سجيتك، وهذا الكلام منه يعني الكثير''.

بايرن ميونخ يعلن ضم نيكولاس جاكسون من تشيلسي

وعن الانتقال إلى بايرن ميونخ اختتم جاكسون: ''كنت سعيد جدًا بالانضمام لأحد أكبر أندية العالم، لاكتشاف دوري آخر ولاعبين عظماء آخرين، في الوقت نفسه، شعرت ببعض الحزن لمغادرة تشيلسي وزملائي وجماهير، فلقد عشت هناك مشاعر قوية للغاية، فزنا بدوري المؤتمرات الأوروبي وكأس العالم للأندية، الآن، أنا مركز تمامًا على مشروعي الجديد، وأتطلع بشوق لتجربة الأجواء الرائعة في أليانز أرينا''.

وسبق وأن مثل ساديو ماني، بايرن ميونخ لمدة موسم واحد قبل أن ينتقل إلى النصر السعودي.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
تشيلسي بايرن ميونخ جاكسون ساديو ماني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg