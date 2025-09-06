كشف نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونخ، عن حديثه مع ساديو ماني، قبل الانتقال إلى النادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم جاكسون إلى بايرن ميونخ، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ساديو ماني ليس أسطورة السنغال فقط

وقال جاكسون في تصريحات لصحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: "نعم، بالطبع تحدثت معه، ساديو ليس أسطورة السنغال فحسب، بل هو أيضًا شخص أعجب به كثيرًا، لقد فتح لنا أبواب كثيرة كلاعبين محترفين خارج السنغال''.

وأضاف: ''تبادلنا بعض الرسائل النصية عندما كنا نناقش انتقالي إلى بايرن ميونخ. قدم لي دعمه الكامل وأخبرني أن بايرن ميونخ عائلة كبيرة ويتمتعون بثقافة الفوز، كانت نصيحته بسيطة لكنها فعالة، حيث قال لي اعمل بجد، وكن متواضعًا، وكن على سجيتك، وهذا الكلام منه يعني الكثير''.

بايرن ميونخ يعلن ضم نيكولاس جاكسون من تشيلسي

وعن الانتقال إلى بايرن ميونخ اختتم جاكسون: ''كنت سعيد جدًا بالانضمام لأحد أكبر أندية العالم، لاكتشاف دوري آخر ولاعبين عظماء آخرين، في الوقت نفسه، شعرت ببعض الحزن لمغادرة تشيلسي وزملائي وجماهير، فلقد عشت هناك مشاعر قوية للغاية، فزنا بدوري المؤتمرات الأوروبي وكأس العالم للأندية، الآن، أنا مركز تمامًا على مشروعي الجديد، وأتطلع بشوق لتجربة الأجواء الرائعة في أليانز أرينا''.

وسبق وأن مثل ساديو ماني، بايرن ميونخ لمدة موسم واحد قبل أن ينتقل إلى النصر السعودي.