يعيش بوروسيا دورتموند فترة صعبة بعد تأكد غياب قائده إيمري تشان لفترة طويلة نتيجة مشاكل عضلية متكررة.

اللاعب الألماني البالغ من العمر 31 عامًا يعاني من إصابة قوية في منطقة الحوض منذ نهاية الموسم الماضي، حيث واصل اللعب رغم الآلام وخضع لحقن علاجية، قبل أن يتوقف تمامًا مع بداية الصيف. لكن محاولات التعافي خلال فترة الإعداد لم تكتمل بعد تعرضه لانتكاسة جديدة في مرحلة التأهيل.

حالياً، يواصل إيمري تشان تدريبات فردية بعيدة عن الفريق، ومن المؤكد غيابه عن مباراة هايدنهايم في 14 سبتمبر، إضافة إلى عدة مواجهات أخرى. إدارة النادي تأمل في عودته هذا الموسم، لكن الحل السريع يبدو مستبعدًا.

ويزيد غياب كان من معاناة دورتموند الذي يفتقد أيضًا خدمات نيكلاس زوله ونيكو شلوتيربيك، ما يشكل ضربة قوية لخط الدفاع. ورغم ذلك، أكد المدرب نيكو كوفاتش تمسكه بقائده وأشاد بروحه القيادية داخل الفريق.

ويستمر عقد إيمري تشان مع "أسود الفيستفاليا" حتى 2026، إلا أن إصاباته المتكررة تثير علامات استفهام حول مستقبله وقدرته على استعادة مستواه السابق.