برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

بوروسيا دورتموند في ورطة.. غياب طويل لإيمري تشان بسبب الإصابة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:17 م 07/09/2025
احتفال لاعبو فريق بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

يعيش بوروسيا دورتموند فترة صعبة بعد تأكد غياب قائده إيمري تشان لفترة طويلة نتيجة مشاكل عضلية متكررة.

اللاعب الألماني البالغ من العمر 31 عامًا يعاني من إصابة قوية في منطقة الحوض منذ نهاية الموسم الماضي، حيث واصل اللعب رغم الآلام وخضع لحقن علاجية، قبل أن يتوقف تمامًا مع بداية الصيف. لكن محاولات التعافي خلال فترة الإعداد لم تكتمل بعد تعرضه لانتكاسة جديدة في مرحلة التأهيل.

حالياً، يواصل إيمري تشان تدريبات فردية بعيدة عن الفريق، ومن المؤكد غيابه عن مباراة هايدنهايم في 14 سبتمبر، إضافة إلى عدة مواجهات أخرى. إدارة النادي تأمل في عودته هذا الموسم، لكن الحل السريع يبدو مستبعدًا.

ويزيد غياب كان من معاناة دورتموند الذي يفتقد أيضًا خدمات نيكلاس زوله ونيكو شلوتيربيك، ما يشكل ضربة قوية لخط الدفاع. ورغم ذلك، أكد المدرب نيكو كوفاتش تمسكه بقائده وأشاد بروحه القيادية داخل الفريق.

ويستمر عقد إيمري تشان مع "أسود الفيستفاليا" حتى 2026، إلا أن إصاباته المتكررة تثير علامات استفهام حول مستقبله وقدرته على استعادة مستواه السابق.

الدوري الألماني بروسيا دورتموند

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

