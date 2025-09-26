واصل بايرن ميونخ تألقه في الدوري الألماني، بعدما حقق فوزًا عريضًا على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

رباعية بافارية مميزة

افتتح المدافع جوناثان تاه التسجيل لصالح بايرن في الدقيقة 22، قبل أن يضاعف هاري كين النتيجة من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول (د45).

وفي الدقيقة 65، واصل النجم الإنجليزي تألقه بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، فيما اختتم كونراد لايمر الرباعية في الدقيقة 87.

صدارة بالعلامة الكاملة

بهذا الانتصار، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة من 5 مباريات محققًا العلامة الكاملة، ليؤكد جديته في الدفاع عن اللقب.

أما فيردر بريمن، فتجمد رصيده عند 4 نقاط فقط، ليتراجع إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

