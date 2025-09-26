المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بايرن يكتسح فيردر بريمن برباعية ويواصل انطلاقته المثالية في البوندسليجا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:41 م 26/09/2025
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ يواصل انطلاقته المثالية

واصل بايرن ميونخ تألقه في الدوري الألماني، بعدما حقق فوزًا عريضًا على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

رباعية بافارية مميزة

افتتح المدافع جوناثان تاه التسجيل لصالح بايرن في الدقيقة 22، قبل أن يضاعف هاري كين النتيجة من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول (د45).

وفي الدقيقة 65، واصل النجم الإنجليزي تألقه بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، فيما اختتم كونراد لايمر الرباعية في الدقيقة 87.

صدارة بالعلامة الكاملة

بهذا الانتصار، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة من 5 مباريات محققًا العلامة الكاملة، ليؤكد جديته في الدفاع عن اللقب.

أما فيردر بريمن، فتجمد رصيده عند 4 نقاط فقط، ليتراجع إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
