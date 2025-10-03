المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جريمالدو يتحدث عن.. فشل الانتقال لريال مدريد.. وموقفه من الانضمام لبرشلونة وأتلتيكو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:59 م 03/10/2025
أليخاندرو جريمالدو لاعب باير ليفركوزن

جريمالدو لاعب باير ليفركوزن

كشف أليخاندرو جريمالدو، ظهير نادي باير ليفركوزن، عن كواليس فشل انتقاله لصفوف ريال مدريد، في الصيف الماضي، بعد تولي مدربه السابق تشابي ألونسو قيادة الميرنجي، متطرقًا للحديث عن اهتمام برشلونة وأتلتيكو مدريد بضمه. 

وقال جريمالدو في لقاء تلفزيوني بإسبانيا، حيث نشرته صحيفة ماركا: "التوقيع لريال مدريد؟ كانت هناك دائمًا إمكانية الانتقال برفقة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد، لكن في النهاية، لم يحدث ذلك". 

وأوضح: "تعاقدوا مع ألفارو كاريراس، ولم تُتح لي فرصة الانتقال مع ألونسو، تحدثتُ معه قليلًا عندما كان لا يزال في باير ليفركوزن، كان عليه الذهاب إلى فالديبيباس ليرى كيف ستسير الأمور". 

وتابع اللاعب الذي تدرج في أكاديمية برشلونة من قبل: "ربما كانت هناك إمكانية للانتقال إلى برشلونة، لكن ذلك لم يحدث أيضًا". 

وأضاف: "هل كان لديّ خيار الانتقال إلى مدريد وبرشلونة؟ هناك دائمًا خيارات، ويتم الحديث عن أمور، ولكن إذا لم تتحقق في النهاية، فذلك لأنها لم تكن مقدرًا لها أن تحدث". 

وأتم: "كانت هناك محادثات مع أتلتيكو مدريد، ولكن كما ترون، لم يحدث شيء تقريبًا، لكن علينا في النهاية أن نواجه تحدي التواجد هنا في باير ليفركوزن بحماس كبير".

