ترتيب الدوري الألماني بعد تعثر دورتموند وفوز بايرن

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:19 م 04/10/2025
بايرن ميونخ

بايرن يواصل انتصاراته ويبتعد بالصدارة

واصل بايرن ميونخ تألقه تحت قيادة مدربه، محققًا فوزه السادس على التوالي منذ بداية الموسم، بعدما تغلب بثلاثة أهداف دون رد على آينتراخت فرانكفورت خارج ملعبه.

وسجل ثلاثية الفريق كل من لويس دياز (هدفين) وهاري كين، ليعزز النادي البافاري صدارته لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.

تعثر دورتموند أمام لايبزيج يمنح بايرن الأفضلية

في أبرز مباريات الجولة، حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة بوروسيا دورتموند ولايبزيج على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مباراة متوازنة من الجانبين.
تقدم لايبزيج مبكرًا عبر كريستوف بومجارتنر في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك يان كوتو التعادل لدورتموند في الدقيقة 23.

وبهذه النتيجة رفع دورتموند رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على لايبزيج صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

نتائج بقية مباريات الجولة

شهدت باقي مباريات الجولة فوز باير ليفركوزن على يونيون برلين بثنائية نظيفة، وتغلب فيردر بريمن على سانت باولي بهدف دون رد، فيما حقق أوجسبورج فوزًا مستحقًا على فولفسبورج بنتيجة 3-1.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني كاملًا اضغط هنا

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
الدوري الألماني باير ليفركوزن بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند آينتراخت فرانكفورت لايبزيج

