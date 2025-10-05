المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 1
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

0 1
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

مباريات الدوري الألماني.. شتوتجارت وهامبورج ينتصران.. وتعادل سلبي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:03 م 05/10/2025
شتوتجارت

فريق شتوتجارت

أسدل الستار على مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز، بعد نهاية مباراة بروسيا مونشنجلادباخ وفرايبورج بالتعادل السلبي.

التعادل السلبي رفع رصيد فرايبورج إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الثامن، بينما استمر بروسيا مونشنجلادباخ في مراكز الهبوط، بعدما أصبح رصيده 3 نقاط، بالمركز الـ17.

نتائج مباريات الدوري الألماني

بينما في مباراة أخرى، انتصر هامبورج على ماينز (4-0)، حيث سجل الأهداف ألبرت لوكونجا (د 6)، ريان فيليب (د 9 ، 61) وجان لوك دومبي (د 52).

ورفع هامبورج رصيده إلى 8 نقاط، ليصبح بالمركز التاسع في جدول ترتيب بوندسليجا، فيما يتواجد ماينز بالمركز الـ16، لامتلاكه 4 نقاط.

حين أن، شتوتجارت قد حقق انتصارًا على حساب هايدينهايم (1-0)، في المباراة التي أقيمت بوقت سابق من اليوم الأحد.

وسجل بلال الخنوس هدف شتوتجارت الوحيد في الدقيقة 65، ليقتحم الفريق المربع الذهبي بـ12 نقطة، بينما يتذيل هايدينهايم جدول الترتيب بـ3 نقاط فقط.

الدوري الألماني شتوتجارت هامبورج

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

