أسدل الستار على مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز، بعد نهاية مباراة بروسيا مونشنجلادباخ وفرايبورج بالتعادل السلبي.

التعادل السلبي رفع رصيد فرايبورج إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الثامن، بينما استمر بروسيا مونشنجلادباخ في مراكز الهبوط، بعدما أصبح رصيده 3 نقاط، بالمركز الـ17.

نتائج مباريات الدوري الألماني

بينما في مباراة أخرى، انتصر هامبورج على ماينز (4-0)، حيث سجل الأهداف ألبرت لوكونجا (د 6)، ريان فيليب (د 9 ، 61) وجان لوك دومبي (د 52).

ورفع هامبورج رصيده إلى 8 نقاط، ليصبح بالمركز التاسع في جدول ترتيب بوندسليجا، فيما يتواجد ماينز بالمركز الـ16، لامتلاكه 4 نقاط.

حين أن، شتوتجارت قد حقق انتصارًا على حساب هايدينهايم (1-0)، في المباراة التي أقيمت بوقت سابق من اليوم الأحد.

وسجل بلال الخنوس هدف شتوتجارت الوحيد في الدقيقة 65، ليقتحم الفريق المربع الذهبي بـ12 نقطة، بينما يتذيل هايدينهايم جدول الترتيب بـ3 نقاط فقط.