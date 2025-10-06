أقالت أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم 4 مدربين فقط حتى الآن، كان أولهم الهولندي إيريك تين هاج.

وتضم الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا كلًا من الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

4 إقالات في الدوريات الكبرى

غادر 4 مدربين في الدوريات الأوروبية الكبرى مناصبهم، بواقع مدربين في الدوري الإنجليزي واثنين آخرين في الدوري الألماني.

وما تزال أندية الدوريات الإسباني والفرنسي والإيطالي تحتفظ بالمدربين كما هم، دون إقالة أو استقالة، رغم مرور بين 6 إلى 8 جولات في الموسم الحالي 2025-2026.

وتتصدر أندية أرسنال وريال مدريد ونابولي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، الترتيب في دورياتها، علمًا بأن صاحب الصدارة في الدوري الألماني هو الوحيد الذي حافظ على العلامة الكاملة دون تعادل أو هزيمة.

تين هاج الأسرع

- الهولندي إيريك تين هاج: أقيل من تدريب باير ليفركوزن بعد مباراتين فقط

- السويسري جيراردو سيواني: أقيل من تدريب بوروسيا مونشنجلادباخ بعد 3 جولات

- البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو: أقيل من تدريب نوتنجهام فورست بعد 3 جولات

- الإنجليزي جراهام بوتر: أقيل من تدريب وست هام يونايتد بعد 5 جولات