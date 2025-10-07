المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مستقبل أوباميكانو.. رئيس بايرن ميونخ يقطع الطريق على ريال مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:33 م 07/10/2025
أوباميكانو

دايوت أوباميكانو - مدافع بايرن ميونخ

أكد هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات تجديد عقد اللاعب الفرنسي دايوت أوباميكانو ما تزال جارية.

وينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن ميونخ، الصيف المقبل 2026.

مستقبل أوباميكانو مع بايرن ميونخ

وقال هاينر، رئيس بايرن ميونخ في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "المفاوضات لتمديد عقد أوباميكانو مستمرة.. وأتمنى بالطبع أن يبقى معنا لفترة طويلة".

ويرغب بايرن ميونخ في قطع الطريق على ريال مدريد، بعدما انتشرت تقارير صحفية مؤخرًا تفيد بأن النادي الإسباني يأمل في ضم المدافع الفرنسي مجانًا، الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن أوباميكانو عرض خدماته على ريال مدريد.

من جانبه، تؤكد التقارير الصحفية الوارد من ألمانيا أن أوباميكانو يتمنى البقاء في بايرن ميونخ، لذا قدم النادي البافاري عرضًا لتمديد عقد صاحب الـ26 عامًا لموسمين إضافيين.

وانضم أوباميكانو إلى بايرن ميونخ في صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.

وخاض أوباميكانو 161 مباراة رسمية بقميص بايرن ميونخ في جميع المسابقات الرسمية، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

 

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
الدوري الألماني بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو

