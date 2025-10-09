توج هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ، بجائزة لاعب شهر سبتمبر، في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.



وسجل هاري كين 11 هدفًا حتى الآن في البوندسليجا، مما يجعله متربعًا على عرش ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم.



سجل كين 7 من هذه الأهداف في المباريات الثلاث التي خاضها الفريق في سبتمبر فقط، ولم يسجل أي لاعب آخر في الدوري الألماني أكثر منه في تلك الفترة.



كما حطم كين رقمًا قياسيًا جديدًا، بتسجيله 18 ركلة جزاء متتالية في الدوري الألماني.



قال فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، في تصريحات عبر موقع البوندسليجا الرسمي: "لطالما كان هاري هدافًا، ولكنه أكثر من ذلك بكثير، إنه يتراجع باستمرار إلى الخلف ويساعد في بناء الهجوم".

وحصد كين الجائزة، بعد منافسة شرسة على مدار شهر سبتمبر، تفوق فيها على 5 مرشحين آخرين، هم: أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)، كايشو سانو (ماينز)، كان أوزون (آينتراخت فرانكفورت)، ونوح أتوبولو (فرايبورج)، وديفيد راوم (آر بي لايبزيج).

وأوضح موقع الدوري الألماني، أنه تم اختيار الفائز وفقًا للجولات 3، 4 و5 من البوندسليجا، وتتكون معايير الاختيار من مرحلتين، وتراعي بيانات الأداء الفردي للاعبين، بالإضافة إلى أصوات الجماهير والخبراء.