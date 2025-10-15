المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقرير: ريال مدريد وبرشلونة يدخلان سباق التعاقد مع أوباميكانو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:05 م 15/10/2025
أوباميكانو

دايوت أوباميكانو

أكدت تقارير وجود اهتمام قوي من عدة أندية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة، بالتعاقد مع المدافع دايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع أوباميكانو، في ظل الخلاف الواضح بين وكيل اللاعب وإدارة ناديه بايرن ميونخ، في الوقت الذي لم يوقع فيه المدافع على عقود تجديده، وهو ما زاد من حدة التوتر إذ ينتهي عقد الفرنسي مع البافاري في يونيو المقبل.

اهتمام كبير وخلاف عميق مع بايرن ميونخ

ذكر موقع "فوت ميركاتو" أن المفاوضات بين إدارة نادي بايرن ميونخ ووكيل أوباميكانو، توقفت في الوقت الراهن بسبب الخلاف في بعض التفاصيل، إلا أن البافاري لا يرغب في خسارة مدافعه مجانًا كما حدث مع ديفيد ألابا الذي انتقل إلى ريال مدريد، دون أن ينظر الأخير في خزانته.

وظهر تمسك بايرن ميونخ، بلاعب الفريق أوباميكانو، من خلال تصريحات رئيس النادي عن المفاوضات مع اللاعب، إذ قال: "المفاوضات مستمرة من أجل تمديد عقده بالطبع، نود أن يبقى معنا لفترة طويلة".

أوباميكانو من جانبه لا يستبعد أي خيار في الوقت الراهن، سواء بالاستمرار مع بايرن ميونخ، أو الالتفات إلى العروض التي تغازله من الدوري الإنجليزي أو الإسباني.

وأوضح الموقع أن أوباميكانو يقع تحت مجهر العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي، على رأسها مانشستر يونايتد.

ويظهر اهتمام ريال مدريد بأوباميكانو إذ يبحث الميرنجي عن مدافع قوي في الوقت الراهن، وأظهر المسؤولون في النادي الإسباني إعجابهم بقدرات اللاعب كثيرًا.

ويعمل برشلونة من جانبه أيضًا، على التقدم في المفاوضات من أوباميكانو من أجل تعزيز خط الدفاع لديه في الموسم المقبل.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
ريال مدريد برشلونة بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو

