المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

0 0
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

27 24
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

شارك في تدريبات دورتموند.. تأكد جاهزية جيراسي لمباراة بايرن ميونخ

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:03 م 15/10/2025
سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند

سيرهو جيراسي

شارك المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، في التدريبات الجماعية لفريقه، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ في القمة المرتقبة التي ستقام ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويضرب بروسيا دورتموند موعدًا مع بايرن ميونخ، السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مواجهات الدوري الألماني.

جاهزية جيراسي

ظهر سيرهو جيراسي في تدريبات بروسيا دورتموند الجماعية بشكل كامل، في بداية تحضيرات النادي الألماني لمواجهة بايرن ميونخ، رغم الشكوك التي ظهرت مؤخرًا حول مدى جاهزيته لمباراة البافاري.

وغاب جيراسي عن المشاركة رفقة منتخب غينيا أمام موزمبيق، إذ ظل اللاعب على مقاعد البدلاء بسبب معاناته من الإرهاق، ليغادر مهاجم بروسيا دورتموند معسكر بلاده قبل مواجهة بوتسوانا، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.

وقدم جيراسي مستوى مميز في المباراة التدريبية، التي شارك فيها رفقة كل من: نيكلاس زوله، وفيليكس نميسشا، وكارني تشوكويميكا، خلال مران بروسيا دورتموند.

كان قد أكد متحدث باسم نادي بوروسيا دورتموند أن جيراسي سيكون جاهزًا للمشاركة في قمة الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ، مطمئنًا جماهير الفريق بشأن حالته الصحية.

مباراة بروسيا دورتموند القادمة
الدوري الألماني بايرن ميونخ بروسيا دورتموند سيرهو جيراسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg