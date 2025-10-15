شارك المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، في التدريبات الجماعية لفريقه، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ في القمة المرتقبة التي ستقام ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويضرب بروسيا دورتموند موعدًا مع بايرن ميونخ، السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مواجهات الدوري الألماني.

جاهزية جيراسي

ظهر سيرهو جيراسي في تدريبات بروسيا دورتموند الجماعية بشكل كامل، في بداية تحضيرات النادي الألماني لمواجهة بايرن ميونخ، رغم الشكوك التي ظهرت مؤخرًا حول مدى جاهزيته لمباراة البافاري.

وغاب جيراسي عن المشاركة رفقة منتخب غينيا أمام موزمبيق، إذ ظل اللاعب على مقاعد البدلاء بسبب معاناته من الإرهاق، ليغادر مهاجم بروسيا دورتموند معسكر بلاده قبل مواجهة بوتسوانا، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.

وقدم جيراسي مستوى مميز في المباراة التدريبية، التي شارك فيها رفقة كل من: نيكلاس زوله، وفيليكس نميسشا، وكارني تشوكويميكا، خلال مران بروسيا دورتموند.

كان قد أكد متحدث باسم نادي بوروسيا دورتموند أن جيراسي سيكون جاهزًا للمشاركة في قمة الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ، مطمئنًا جماهير الفريق بشأن حالته الصحية.