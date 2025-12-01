المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إقالة "خليفة توروب" من تدريب أوجسبورج

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:58 م 01/12/2025 تعديل في 02/12/2025
ساندرو فاجنر

ساندرو فاجنر - صورة أرشيفية

أعلن نادي أوجسبورج الألماني إقالة ساندرو فاجنر، المدير الفني للفريق الأول، وذلك على خلفية النتائج السلبية خلال الفترة الحالية، وأخرها الهزيمة بثلاثية نظيفة، أمام هوفنهايم.

ويعد ساندرو فاجنر هو خليفة ييس توروب، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي في تدريب أوجسبورج، حيث تم تعيين المدرب الألماني خلفًا للدنماركي بعد إقالة الأخير في مايو الماضي.

وجاء في بيان رسمي من أوجسبورج: "اتفق النادي وساندرو فاجنر على إنهاء عقده، وجاء هذا القرار نتيجة مناقشات مفتوحة بين المدير الإداري مايكل سترول، والمدير الرياضي بيني ويبر، وساندرو فاجنر، الذي سيغادر معه أعضاء جهازه المعاون".

وقال مايكل سترول، المدير الإداري لنادي أوجسبورج في تصريحات رسمية: "نود أن نشكر ساندرو وفريقه على عملهم الدؤوب والتزامهم الجاد تجاه نادي أوجسبورج.. خلال المناقشات التي تلت مباراة هوفنهايم، أدركنا أننا لم نكن نملك الثقة الكافية لتغيير الوضع الراهن، ومصلحة النادي هي الأهم في كل قرار نتخذه، ولهذا السبب توصلنا لهذا القرار".

من جهته، قال بيني ويبر، المدير الرياضي: "لقد بادر ساندرو بتنفيذ إجراءات مهمة خلال الأشهر الأخيرة، وعمل بتفانٍ كبير مع نادي أوجسبورج، ونحن نشكره على ذلك.. نحن، كنادي، مقتنعون بالمسار الذي اخترناه وسنواصل السير عليه، ومن الضروري الآن تحقيق الاستقرار وحصد النقاط في المباريات القادمة".

أما ساندرو فاجنر، فقد قال: "لطالما أديت واجباتي في نادي أوجسبورج بنشاط وشغف كبيرين.. أردنا إحداث تغييرات كبيرة معًا، لكننا للأسف لم ننجح كما كنا نأمل في الفترة القصيرة المتاحة لنا.. أود أن أشكر جميع المعنيين على تعاونهم الدائم والثقة المتينة، وأتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل".

وفي سياق متصل، أعلن نادي أوجسبورج تعيين المدرب مانويل باوم، مدربًا مؤقتًا للفريق حتى نهاية العطلة الشتوية القادمة، حيث سيخوض مع الفريق المباريات الثلاث المتبقية في الدوري الألماني.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الدوري المصري النادي الأهلي أوجسبورج ساندرو فاجنر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg