"البَحّارة" يغرقون الشياطين أمام نهر هامبر.. قصة جريمبسي تاون الذي أقصى يونايتد من كأس كاراباو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:52 ص 28/08/2025
فرحة لاعبو جريمسبي تاون بعد الفوز على مانشستر يونا

فرحة لاعبو جريمسبي تاون بعد الفوز على مانشستر يونايتد

حقق نادي جريمبسي تاون انتصارًا تاريخيًا على حساب نظيره مانشستر يونايتد، في الدور الثاني من كأس كاراباو، بركلات الترجيح، ليفجر الفريق الذين ينشط في الدرجة الرابعة، مفاجأة مدوية في عالم الكرة الإنجليزية.

ولا يعتبر نادي جريمبسي تاون فريقًا معروفًا في الكرة الإنجليزية، حيث يلعب في الدرجات الأدنى منذ عدة سنوات، وينشط حاليًا في دوري "الليج تو"، والذي يعادل الدرجة الرابعة.

بعد 26 ركلة ترجيح.. مانشستر يونايتد يودع كأس كاراباو أمام فريق درجة رابعة

ويقع النادي في بلدة جريمبسي، التابعة لمقاطعة لينكولنشاير في شمال شرق إنجلترا، وتأسس عام 1878، ويخوض جميع مبارياته خارج أرضه، في مدينة كليثوربس الساحلية المجاورة، على أرضية ملعب بلونديل بارك.

البَحّارة يغرقون الشياطين.. تاريخ جريمبسي تاون قاهر مانشستر يونايتد

ويشتهر النادي بلقب "البَحّارة"، وهو مستوحى من تاريخ المدينة البحري، فهي من أهم مدن صيد الأسماك في بريطانيا، وكانت تعد بمثابة عاصمة صيد السمك في أوروبا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

أموريم: أونانا ليس سبب الخسارة أمام فريق درجة رابعة.. وأعتذر لمانشستر يونايتد

ويحتوي شعار النادي على سفينة صيد، وكذلك أسماك وموج البحر، لأن ميناء جريمبسي كان أكبر ميناء لصيد الأسماك في العالم، ويستخدم المشجعون سمكة دنيس كرمز للتشجيع في المدرجات.

ويرتدي الفريق اللونين الأبيض والأسود، وهي مستوحاة من أزياء البحارة، وأشبطه لأطقم نادي يوفنتوس الإيطالي.

الملعب الذي استضاف لقاء الأمس بين جريمبسي ومانشستر يونايتد، يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1899، يتواجد وسط صفين من المنازل المتلاصقة، وخلفه مصب نهر هامبر.

اضطر نادي جريمبسي إلى إغلاق موقف السيارات، وذلك ليترك المجال لعربات البث التلفزيوني، حسبما كشفت صحيفة ذا أثليتك.

مانشستر يونايتد ليس ضحيته الأولى.. جريمبسي تاون صائد الكبار

واعتاد جريمبسي على اصطياد كبار الكرة الإنجليزية، بعدما سبق له إقصاء ليفربول من كأس الرابطة، في أكتوبر عام 2001، ثم عاد ليطيح بتوتنهام من البطولة ذاتها عام 2005.

وفي 2023، بلغ الفريق ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد إقصاء 5 أندية من درجات أعلى، قبل أن يخسر أمام برايتون.

وحقق جريمبسي الانتصار الأكبر في تاريخه، بعدما نجح النادي الذي لم تتجاوز ميزانيته 2 مليون جنيه إسترليني، في إقصاء كتيبة نجوم مانشستر يونايتد، الذي بلغت قيمة تشكيلته أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني.

مانشستر يونايتد كأس كاراباو جريمبسي تاون

