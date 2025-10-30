المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

بعد 237 دقيقة.. مرموش يسجل أول أهدافه لمانشستر سيتي هذا الموسم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:30 ص 30/10/2025
ممرموش

لحظة هدف مرموش في سوانزي سيتي

سجل اللاعب المصري عمر مرموش أول أهدافه مع نادي مانشستر سيتي هذا الموسم، مساء الأربعاء.

وبدأ مرموش مباراة مانشستر سيتي أمام سوانزي سيتي، خارج الأرض، أساسيًا، ضمن دور الـ16 من منافسات كأس كاراباو.

أول هدف لمرموش مع مانشستر سيتي هذا الموسم

تمكن مرموش من إحراز هدف لمانشستر سيتي في مرمى سوانزي، عند حدود الدقيقة 77.

ونجح مرموش في التسجيل بعد أن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد تصويبة صاروخية في سقف مرمى سوانزي سيتي، حيث فشل الحارس في التعامل معها.

وانتظر مرموش 237 دقيقة قبل أن يسجل أول أهدافه الشخصية مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

واستطاع مرموش أن يسجل هدفه الافتتاحي مع مانشستر سيتي في موسم 2025-2026 بمباراته السادسة، بعد أن صام تهديفيًا في المباريات الخمس السابقة التي شارك بها في جميع المسابقات الرسمية.

وينتظر مانشستر سيتي التعرف إلى خصمه في ربع نهائي كأس كاراباو، بعد إجراء القرعة، صباح اليوم الخميس.

