سجل اللاعب المصري عمر مرموش أول أهدافه مع نادي مانشستر سيتي هذا الموسم، مساء الأربعاء.

وبدأ مرموش مباراة مانشستر سيتي أمام سوانزي سيتي، خارج الأرض، أساسيًا، ضمن دور الـ16 من منافسات كأس كاراباو.

أول هدف لمرموش مع مانشستر سيتي هذا الموسم

تمكن مرموش من إحراز هدف لمانشستر سيتي في مرمى سوانزي، عند حدود الدقيقة 77.

ونجح مرموش في التسجيل بعد أن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد تصويبة صاروخية في سقف مرمى سوانزي سيتي، حيث فشل الحارس في التعامل معها.

وانتظر مرموش 237 دقيقة قبل أن يسجل أول أهدافه الشخصية مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

واستطاع مرموش أن يسجل هدفه الافتتاحي مع مانشستر سيتي في موسم 2025-2026 بمباراته السادسة، بعد أن صام تهديفيًا في المباريات الخمس السابقة التي شارك بها في جميع المسابقات الرسمية.

وينتظر مانشستر سيتي التعرف إلى خصمه في ربع نهائي كأس كاراباو، بعد إجراء القرعة، صباح اليوم الخميس.